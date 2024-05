Ministrul Tîlvăr: România sprijină aspirațiile europene ale Georgiei

Ministrul apărării naţionale, Angel Tîlvăr, a primit miercuri, 8 mai, vizita oficială a ministrului georgian al apărării, Irakli Chikovani.

În cadrul discuțiilor, cei doi miniștri au abordat aspecte privind situația de securitate regională pe fondul războiului de agresiune al Federaţiei Ruse în Ucraina, măsurile luate de România pentru asigurarea securității traficului maritim, parcursul european al Georgiei şi stadiul cooperării bilaterale în domeniul apărării.

În registrul UE, ministrul român al apărării l-a asigurat pe omologul său de sprijinul României pentru aspirațiile europene ale Georgiei, continuarea reformelor fiind necesară pentru asigurarea obținerii statutului de membru.

„Uniunea Europeană are la dispoziție un set larg de instrumente, care pot fi folosite pentru a ajuta Georgia. Am evidențiat avantajele apartenenței la comunitatea euroatlantică și am transmis că este foarte important ca progresele înregistrate până acum să fie întărite și continuate“, a evidențiat ministrul Tîlvăr.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)