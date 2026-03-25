Partenera președintelui Nicușor Dan, împreună cu primele doamne ale Franței și Ucrainei

Evenimentul de două zile reunește reprezentanți din peste 40 de țări și din industria tehnologiei pentru a promova educația digitală, siguranța online a copiilor și inovarea în educație. Summitul face parte dintr-o nouă coaliție globală dedicată pregătirii tinerilor pentru provocările erei digitale.

Fotografia oficială publicată de Administrația Prezidențială a surprins-o pe Grădinaru alături de Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, și Olena Zelenska, soția președintelui Ucrainei, în cadrul unei sesiuni informale de la Casa Albă.

Într-un discurs susținut marți la summit, Grădinaru a subliniat importanța unei abordări integrate între educație și tehnologie și și-a exprimat deschiderea pentru lucrul direct cu Melania Trump și cu ceilalți participanți pentru proiecte concrete care să sprijine educația digitală la nivel global.

Evenimentul include mese rotunde de discuții între reprezentanți ai țărilor participante, primelor doamne și experți în tehnologie, cu accent pe politici publice și inițiative educaționale inovatoar

