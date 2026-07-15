Mirabela Grădinaru se alătură Olenei Zelenska în sprijinul copiilor

Anunțul a fost făcut miercuri, 15 iulie, de Nicușor Dan, aflat la Kiev pentru participarea la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est.

Întrebat dacă Mirabela Grădinaru ia în calcul să se alăture proiectelor inițiate de Olena Zelenska, în special celor dedicate copiilor, șeful statului a răspuns afirmativ: „Răspunsul este afirmativ. A confirmat deja participarea în 24 august." Este vorba despre data la care Ucraina marchează Ziua Independenței, moment în care Mirabela Grădinaru va fi prezentă la Kiev.

Nicușor Dan a precizat că implicarea partenerei sale nu se va limita la acest eveniment: „Va participa și intern, și internațional la tipul acesta de manifestări, pentru că e un subiect care o preocupă și cred că e important pentru societate." Președintele a adăugat că temele abordate în cadrul acestor întâlniri internaționale ale partenerilor de viață ai șefilor de stat și de guvern se concentrează pe educație, din două perspective: „interferența cu tehnologia și cum putem să protejăm copiii de efecte nocive ale tehnologiei" și „dependențele" — inclusiv cea de tehnologie.

Fundația Olena Zelenska

Fundația Olena Zelenska a fost înființată în septembrie 2022, la scurt timp după începutul invaziei ruse, și prezentată public în cadrul unui eveniment caritabil la New York. Organizația neguvernamentală, cu sediul la Kiev, s-a concentrat pe reconstrucția și sprijinirea unităților medicale și de învățământ afectate de război, precum și pe programe dedicate sănătății mintale și protecției copiilor.

O relație construită în ultimele luni

Implicarea Mirabelei Grădinaru în proiectele Olenei Zelenska nu este un gest izolat, ci rezultatul unei serii de întâlniri desfășurate în ultimele luni. Prima întâlnire dintre cele două a avut loc în martie, la Washington, în marja summitului „Shaping the Future Together", organizat de Melania Trump. A urmat, în mai, o vizită a Olenei Zelenska la București, în contextul Summitului București 9, când soția liderului ucrainean s-a întâlnit cu Mirabela Grădinaru la Palatul Cotroceni. Cu acel prilej, prima-doamnă a Ucrainei a mulțumit public României: „Sunt recunoscătoare acestei țări și poporului român pentru sprijinul constant acordat Ucrainei încă din prima zi a invaziei ruse", și a anunțat-o pe Mirabela Grădinaru la Kiev, pentru cea de-a șasea ediție a „Summit of First Ladies and Gentlemen".

Tot cu ocazia întâlnirii de la București, Mirabela Grădinaru a prezentat proiectul „România în Lumină", o inițiativă a Administrației Prezidențiale gândită ca spațiu de dialog între instituții, specialiști și societatea civilă, cu scopul de a identifica soluții pentru copii, tineri și persoane vulnerabile, la intersecția dintre educație, sănătate mintală și sprijin social. Același proiect a fost prezentat de Mirabela Grădinaru și luna trecută, la Ankara, în marja Summitului NATO, unde a participat la programul dedicat partenerilor șefilor de stat și de guvern, organizat de Emine Erdoğan, subliniind acolo necesitatea protejării copiilor în contextul dezvoltării accelerate a tehnologiei.

Cu participarea confirmată la Kiev pe 24 august, de Ziua Independenței Ucrainei, Mirabela Grădinaru își continuă, așadar, un parcurs internațional conturat în ultimele luni — de la Washington, la Ankara și acum la Kiev — centrat pe teme legate de educație, protecția copiilor și efectele tehnologiei asupra tinerei generații, arie pe care Nicușor Dan a descris-o drept un subiect „important pentru societate".