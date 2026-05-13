Olena Zelenska, mesaj de mulțumire pentru România după întâlnirea cu Mirabela Grădinaru

Potrivit Administrația Prezidențială a României, discuțiile au vizat consolidarea cooperării dintre România și Ucraina în domenii sociale și umanitare, într-un context marcat de efectele războiului asupra copiilor și familiilor.

Mirabela Grădinaru a prezentat proiectul „România în Lumină”

În cadrul întrevederii, Mirabela Grădinaru a prezentat inițiativa „România în Lumină”, dezvoltată la nivelul Administrației Prezidențiale ca platformă de dialog între instituții, specialiști și societatea civilă.

Proiectul își propune identificarea unor soluții dedicate copiilor, tinerilor și persoanelor vulnerabile, cu accent pe sănătatea emoțională și incluziunea socială.

Vizită la expoziția „Culorile minții”

Cele două Prime Doamne au vizitat și expoziția „Culorile minții”, organizată în cadrul proiectului „Madrigal pentru Spitale”, parteneriat strategic între Corul Național de Cameră Madrigal – Marin Constantin și ASSMB.

Expoziția reunește lucrări realizate de copii și adolescenți aflați în grija Clinicii de Psihiatrie Pediatrică a Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia și evidențiază rolul artei în exprimarea emoțiilor și susținerea procesului de vindecare.

Olena Zelenska: „Sunt recunoscătoare României pentru sprijinul constant”

După întâlnire, Olena Zelenska a transmis un mesaj de mulțumire pentru sprijinul oferit de România Ucrainei încă de la începutul invaziei ruse.

„Sunt recunoscătoare acestei țări și poporului român pentru sprijinul constant acordat Ucrainei încă din prima zi a invaziei ruse”, a transmis Prima Doamnă a Ucrainei.

Aceasta a amintit și proiectele dezvoltate în colaborare cu România, inclusiv sprijinul umanitar oferit după distrugerea barajului Kahovka, participarea la inițiativa „Warmth for Ukraine” și contribuțiile pentru dotarea elevilor ucraineni cu dispozitive necesare învățământului online.

România se alătură Coaliției Globale pentru Studii Ucrainene

Olena Zelenska a anunțat că România va deveni a 27-a țară care aderă la Coaliția Globală pentru Studii Ucrainene.

Potrivit acesteia, în cadrul vizitei vor fi semnate memorandumuri cu universități din București, Cluj-Napoca și Suceava.

Prima Doamnă a Ucrainei a invitat-o totodată pe Mirabela Grădinaru la cea de-a șasea ediție a Summitului Primelor Doamne, organizat în Ucraina.

Administrația Prezidențială a subliniat că întâlnirea dintre cele două oficialități reafirmă apropierea dintre România și Ucraina în jurul unor valori comune precum solidaritatea, grija pentru copii și construirea unor spații mai sigure și empatice pentru generațiile viitoare.

