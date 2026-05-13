x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Întâlnirea emoționantă dintre partenera președintelui României și soția lui Zelenski

Întâlnirea emoționantă dintre partenera președintelui României și soția lui Zelenski

de Redacția Jurnalul    |    13 Mai 2026   •   17:00
Întâlnirea emoționantă dintre partenera președintelui României și soția lui Zelenski
Administrația Prezidențială/ Cum a fost primită Olena Zelenska la Palatul Cotroceni de partenera lui Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a primit-o miercuri pe Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Întâlnirea dintre cele două are loc la Palatul Cotroceni.

Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a fost primită miercuri, la Palatul Cotroceni, de către Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan.

Întâlnirea dintre cele două a fost anunțată încă de marți de Administrația Prezidențială.

Miercuri, la sosirea în România cu ocazia participării la summitul B9 de la București, președintele ucrainean Zelenski a făcut o postare pe pagina sa de X, în care anunța și care este scopul întâlnirii dintre Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska.

„Olena (soția președintelui Zelenski – n.r.) se va întâlni cu Prima Doamnă a României și va participa la semnarea unor memorandumuri privind aderarea universităților românești la Coaliția Globală a Studenților Ucraineni. Mulțumim tuturor celor care sunt alături de Ucraina!”, este mesajul lui Zelenski publicat pe X.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: mirabela gradinaru olena zelenska
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri