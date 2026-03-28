Mirabela Grădinaru, întâlnire la Washington cu medici români din SUA pe tema dependențelor la copii

Întâlnirea a fost organizată cu sprijinul Ambasada României în Statele Unite ale Americii, iar la discuții au participat specialiști români în sănătate din mai multe state americane, printre care Texas, New York, Massachusetts, Connecticut și zona Washington, D.C..

Discuții despre sănătatea mintală și presiunea mediului digital

Dialogul a fost unul aplicat, bazat pe experiența medicilor care lucrează direct cu copii și adolescenți care se confruntă cu diverse tipuri de dependențe. S-a vorbit despre sănătatea mintală a tinerilor, despre presiunea mediului digital, dar și despre importanța intervenției timpurii.

Specialiștii au subliniat că prevenția, comunicarea și sprijinul emoțional sunt esențiale, iar copiii trebuie ajutați din timp, cu empatie și soluții concrete, pentru a nu ajunge în situații dificile.

Mesajul întâlnirii: niciun copil nu trebuie să lupte singur

Unul dintre mesajele principale care au reieșit în urma discuțiilor a fost că niciun copil nu trebuie să treacă singur prin astfel de probleme. Este nevoie de o colaborare reală între familie, școală și medici, dar și de programe de prevenție și educație adaptate noilor realități sociale și digitale.

De asemenea, s-a discutat despre importanța schimbului de experiență între specialiștii români din diaspora și cei din România, pentru a putea fi dezvoltate programe eficiente de sprijin pentru copii și adolescenți.

Medicii români din SUA vor sprijini inițiativele din România

Specialiștii români stabiliți în Statele Unite și-au exprimat disponibilitatea de a se implica activ în inițiativele susținute de Mirabela Grădinaru. Aceștia au propus mentorat, schimb de bune practici și colaborări directe cu experți din România.

Scopul acestor colaborări este dezvoltarea unor programe care să îi ajute pe copii și adolescenți să fie mai puternici în fața dependențelor și să beneficieze de sprijin real, atât din partea familiei, cât și a școlii și a sistemului medical.

Întâlnirea de la Washington face parte dintr-o serie de demersuri dedicate sănătății mintale și protejării copiilor și tinerilor, un domeniu considerat tot mai important în contextul provocărilor sociale și digitale din prezent.