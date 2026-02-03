Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu este gravă

Mircea Lucescu se află în stare gravă în spital, anunță ProSport. Sursele confirmă informația, iar medicii care-l îngrijesc au refuzat solicitarea acestuia de a fi transportat în străinătate din cauza stării precare.

Antrenorul echipei naționale a României s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultima perioadă. În 2025, el a acuzat probleme cardiace și s-a internat pentru investigații amănunțite. În luna decembrie, problemele de sănătate s-au complicat din cauza gripei. În ianuarie, Lucescu a ajuns din nou la spital având febră mare. Deoarece în urma tratamentului și-a revenit parțial, antrenorul a fost externat.

Problemele nu s-au terminat, iar Mircea Lucescu a revenit la spital fiind ținut sub stricta supraveghere a medicilor.

Reprezentanții Federației Române de Fotbal urmăresc cu mare atenție evoluția lui Lucescu. Peste doar două luni, naționala României va disputa barajul pentru calificarea la Cupa Mondială de Fotbal. Meciul se va disputa în Turcia și în cazul unei victorii a tricolorilor, naționala va mai juca încă un meci cu calificarea pe masă.

Cei de la FRF nu știu dacă antrenorul va fi apt din punct de vedere medical pentru meciul sau meciurile decisive din luna martie. Chiar dacă se gândesc la un înlocuitor, este puțin probabil ca un antrenor cu cotă să accepte să preia naționala în situația menționată.

