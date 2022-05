Nicușor Dan: Prefectul refuză să atace două autorizații ilegale pentru două imobile din Kiseleff

„Prefectul Capitalei refuză să atace în instanță două autorizații de construire ilegale pentru două imobile de pe Șoseaua Kiseleff! Deși prefectul este, conform legii, autoritatea care are atribuția de a ataca în contencios administrativ autorizațiile de construire ilegale, prefectul Toni Greblă susține că nu poate și că numai Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) are această pârghie. Mai mult, Toni Greblă susține că ISC n-ar fi solicitat prefectului atacarea actelor și nici n-ar fi trimis procesele verbale de control”, scrie pe Facebook Nicușor Dan.

Edilul Capitalei afirmă că este „o abordare diversionistă, manipulatoare, total incorectă”.

„În acest caz, ISC a efectuat controlul, iar în urma acestui control am solicitat prefectului să inițieze demersurile în justiție, anexând toate actele necesare. Prefectul Capitalei are deci baza legală și toate argumentele necesare pentru atacarea în instanță a autorizațiilor ilegale, dar refuză să facă acest lucru. Speța e clară, iar realitatea evidentă: prefectul Capitalei nu aplică legea și nu apără interesele bucureștenilor. Trageți voi concluzia dacă asta are legătură cu faptul că cele două autorizații de construire ilegale de pe Șoseaua Kiseleff au fost emise de Gabriela Firea în 2020, în ultimele ei luni de mandat ca primar general”, conchide Dan.