Un nepalez este salvatorul fetei de cinci ani care a căzut în lacul din Parcul Romanescu

Un nepalez a salvat copilul căzut în lacul înghețat din parcul craiovean. Bărbatul lucrează la un restaurant din zonă și a văzut momentul în care fata de cinci ani a căzut în apă, au relatat martorii.

„Un om venit din Nepal, la muncă în orașul nostru, a sărit în apa înghețată a lacului din Parcul Romanescu și a salvat o fetiță de doar 5 ani. Fără să se gândească la el. Fără camere. Fără aplauze. Doar cu un curaj incredibil și o inimă mare. Poate că destinul l-a adus în Craiova tocmai pentru acest moment. Pentru a salva o viață”, a scris, pe Facebook, Teodor Sas, consilier local în orașul Craiova.

Consilierul local i-a mulțumit salvatorului și a cerut Primăriei Craiova „să-l onoreze așa cum se cuvine”.

„În calitate de consilier local, îi mulțumesc public pentru gestul său eroic și cred cu tărie că orașul nostru are datoria să-l onoreze așa cum se cuvine. De aceea, cer public doamnei primar și colegilor din administrația locală: să fie recompensat și sprijinit pentru gestul făcut și să arătăm că acest oraș știe să-și respecte eroii, indiferent de naționalitate. Umanitatea nu are granițe. Curajul nu are pașaport. Iar Craiova trebuie să fie un oraș care nu uită. Multă sănătate și recuperare grabnică copilei, tatălui acesteia și tuturor celor care au sărit în ajutorul fetiței. Respect, recunoștință și numai bine acestui salvator, care a reușit să înoate prin apele înghețate și să țină copila la suprafață până în momentul în care pompierii au ajuns la fața locului”, a precizat consilierul local.

ISU Dolj a anunțat sâmbătă după amiaza că un copil a căzut în apa lacului din parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Victima se afla în apă la o distanță de 10 metri de mal. ISU a trimis la fața locului un echipaj SMURD și o ambarcațiune.

Mai mulți adulți au sărit în ajutorul copilului. Unul dintre ei a avut dificultăți în timp ce revenea la mal și a fost scos din apă cu ajutorul bărcii ISU. În total, șase adulți au participat la misiunea de salvare a copilului.

Toate persoanele au fost transportate la spital fiind conștiente și cooperante, a precizat ISU Dolj.

(sursa: Mediafax)