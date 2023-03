Premierul Nicolae Ciucă, în vizită de lucru în Suedia

Premierul Nicolae Ciucă va fi primit de Ulf Kristersson, prim-ministrul Regatului Suediei. Cei doi oficiali vor avea o întrevedere tête-à-tête, vor participa la un dejun de lucru și vor susține declarații comune de presă.

De asemenea, premierul român va avea o întrevedere cu președintele Parlamentului Regatului Suediei, Andreas Norlén

Potrivit agendei anunțată de Executivul de la București, Nicolae Ciucă are în program și participarea la Conferința publică cu tema „Threats and opportunities in the Black Sea area”.

(sursa: Mediafax)