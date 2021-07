Nicuşor Dan: Bucureştenii nu o să rămână fără căldură şi apă caldă

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat, vineri, că nu se va întâmpla ca bucureştenii să rămână fără căldură şi apă caldă, susţinând că în cele opt luni de mandat a redresat "destul de mult" situaţia financiară pe care a preluat-o în acest domeniu.



"Nu se va întâmpla lucrul acesta, bucureştenii nu o să rămână fără căldură şi apă caldă. Într-adevăr am preluat o situaţie financiară foarte, foarte complicată, pe care, în aceste opt luni de mandat, am redresat-o destul de mult. Deci, nu există acest risc", a afirmat el.



Primarul a reiterat că nu se pune problema ca Termoenergetica să fie închisă.



"Am spus că Energetica, chiar dacă este una din companiile înfiinţate recent, este o companie care va rămâne, pentru că ea este un fel de satelit al Termoenergetica, dar nu am spus niciodată că ele două vor fuziona. Am exprimat intenţia, în luna ianuarie, de achiziţie a ELCEN, s-au făcut nişte paşi procedurali în această direcţie, în sensul că s-a făcut evaluarea economică, cât costă ELCEN în momentul de faţă, 1, 075 miliarde lei, mai există nişte proceduri care au fost parcurse, problema este de acel 1,075 miliarde şi, pentru asta, cel puţin pentru moment, nu putem decât cu ajutorul Guvernului", a explicat Nicuşor Dan.



Potrivit acestuia, referitor la varianta centralelor "mobile", în prezent, sunt luate în calcul trei posibilităţi.



"Mai întâi, este vorba de o centrală mobilă la fostul CET Titan, după aceea au fost identificate şase puncte termice suficient de mari pentru a găzdui tot nişte centrale termice provizorii, mai mici. Şi, după aceea, mai există şi posibilitatea, dar care este în curs de explorare ca, pe bază de energie electrică de data aceasta, să avem nişte pompe de căldură care să funcţioneze la nivelul unui singur CET. Deci, CET Titan, în momentul în care centrala provizorie va fi instalată, ar face cam 100 de giga, deci cam cât toate cele şase locaţii, iar fiecare dintre cele şase locaţii face cam cât 4-5 puncte termice, cam aşa", a indicat primarul general.



El a efectuat vineri o vizită de lucru la şantierul Pasajului Doamna Ghica.