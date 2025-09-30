Nicușor Dan: Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul pe 2025

Președintele României, Nicușor Dan, susține, marți, într-un mesaj postat pe Facebook. că Administrația Prezidențială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere reală a propriului buget.

„La rectificarea bugetară publicată ieri, am transmis Guvernului că Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025. Asta înseamnă aproximativ 17% din creditele bugetare, o reducere serioasă, rezultat al unei analize atente a cheltuielilor instituției. Știu că pentru mulți români vremurile sunt grele și cred că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate. E normal ca și Administrația Prezidențială să participe la acest efort colectiv. Nu putem cere eforturi de la oameni fără ca statul să fie primul care le face. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simț”, susține Nicușor Dan.

„Mergem înainte cu un angajament ferm pentru un stat mai suplu, mai eficient și mai aproape de oameni”, adaugă șeful statului.

(sursa: Mediafax)