Nicușor Dan atacă la CCR modificările aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, adoptată de Parlament la 25 octombrie 2025.

Șeful statului susține că Parlamentul a depășit limitele reexaminării stabilite prin cererea sa anterioară, formulată în decembrie 2023, încălcând astfel articolele 77 alin. (2), 1 alin. (5) și 147 alin. (4) din Constituție, care reglementează loialitatea constituțională și obligația respectării jurisprudenței Curții.

Potrivit Administrației Prezidențiale, noua lege conține o serie de modificări nesolicitate în procedura de reexaminare, introducând soluții legislative noi și opțiuni de politică publică ce nu au fost cerute de Președinte. Printre acestea se numără reducerea limitei de putere instalată pentru compensare cantitativă de la 400 kW la 200 kW, extinderea sferei beneficiarilor prin înlocuirea sintagmei „autorități publice locale” cu „autorități și instituții publice”, introducerea unui nou drept pentru prosumatorii persoane fizice cu instalații de până la 27 kW, care pot folosi sumele obținute din compensare pentru plata facturilor la energie electrică și gaze naturale și modificări suplimentare privind pragurile de putere instalată între 200 și 400 kW, fără a fi solicitate în cererea de reexaminare.

În opinia Președintelui, aceste schimbări „nu reprezintă simple corelări tehnico-legislative, ci noi opțiuni legislative care depășesc cadrul reexaminării” și afectează echilibrul procesului constituțional dintre Parlament și Președinție.

Președintele invocă jurisprudența Curții Constituționale – inclusiv deciziile nr. 63/2018 și nr. 895/2015 – care statuează că Parlamentul nu poate introduce reglementări noi în etapa de reexaminare, ci doar să accepte, să respingă sau să coreleze punctual textele vizate de cererea prezidențială.

În finalul sesizării, Nicușor Dan solicită Curții Constituționale să constate că Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 este neconstituțională, fiind adoptată cu depășirea limitelor constituționale și în lipsa unei colaborări loiale între instituțiile statului.

