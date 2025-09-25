Nicușor Dan despre dezinformare, Rusia, Călin Georgescu și desecretizarea ședinței CSAT din 6 decembrie

Președintele Nicușor Dan a vorbit joi seara la Digi24 de securitatea cibernetică. El amintește că în raportul parchetului general se arată că în perioada alegerilor au fost 80.000 de atacuri cibernetice pe diferite structuri ale statului român.

„Aici suntem bine. România e bine, colaborăm foarte bine cu partenerii noștri, europeni și occidentali. Încercăm toți să ajutăm Moldova, care de asemenea este sub presiune pe rețelele sale informatice”, a spus Dan la Digi24.

El spune că nu același lucru se poate spune „pe zona de dezinformare”.

„Pe zona de dezinformare, adică tot ceea ce am văzut cu toții, site-uri false, site-uri aparent banale, pe care dai click și te trimit în aceste copii după site-ul dumneavoastră, de exemplu, și care spun fel de fel de prostii, aici aș spune că suntem tehnologic cu un pas în spatele Rusiei și trebuie să reușim să ne apărăm în timp real. Facem ceva, învățăm, colaborăm, dar încă nu suntem. Adică e suficient ca un site fals să stea și să fie văzut de 200.000 de oameni în timp de 5 ore și degeaba tu îl dai jos după aceea pentru că informația aia s-a dus. Deci aici mai avem de învățat”, a explicat șeful statului.

Nicușor Dan despre partidele suveraniste: Direcția lor de acțiune este aliniată cu Moscova

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la Digi24 că există dovezi parțiale care indică faptul că unele partide suveraniste din România acționează în concordanță cu interesele Federației Ruse.

„Parchetul general a venit cu un set de dovezi, care trebuie încadrate într-un peisaj mai amplu, din care câteva piese sunt și n-au fost făcute publice, alte piese nu sunt. Dar evident că este una din preocupările pe care le am”, a spus președintele.

Acesta a spus că dacă vor apărea dovezi concrete care să arată că în România există formațiuni politice care sunt aliniate cu interesele Rusiei, ar fi o situație „gravă”, „poate să ducă la consecințe juridice”.

În același timp, Nicușor Dan a transmis un mesaj de încredere populației, subliniind că România are capacitatea de a se apăra: „Oamenii trebuie să fie foarte liniștiți că România este în momentul acesta, în perspectiva securității, într-o poziție foarte bună”.

Șansele ca un conflict militar să se extindă dincolo de frontierele Ucrainei sunt extrem de mici

Președintele Nicușor Dan spune că șansele ca un conflic militar să se extindă în afara granițelor Ucrainei sunt extrem de mici, în acest moment.

„Sigur că în momentul în care tu trimiți drone sau chiar, cum a fost la Estonia, avioane pe un teritoriu străin, evident că este un incident care poate să degenereze”, a spus Nicușor Dan, care a adăugat că sub presiunea Rusiei vede „o întărire a solidarității europene”

Întrebat care sunt șansele ca situația să escaladeze într-un conflict militar direct, șeful statului a spus, joi, la Digi24: „Extrem, extrem de mici în acest moment. Deci șansele ca un conflict militar să se extindă dincolo de frontiera Ucrainei sunt extrem, extrem de mici pentru că, așa cum am spus mai devreme, țările europene și occidentale au arătat determinare în a se apăra”.

Nicușor Dan: Nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua

Președintele Nicușor Dan a declarat că Federația Rusă va continua să comită acțiuni provocatoare împotriva statelor NATO, deși acesta a spus că un atac nu va avea loc.

„Ei au pornit un război informațional asupra lumii occidentale, încercând, dacă se poate, unde se poate, să impună, să ajute la o conducere care să-i fie favorabilă, inclusiv România 2024, sau, dacă nu, cel puțin, să sădească neîncrederea populației în modelul democratic occidental”, a declarat Dan, joi seara, la Digi24.

„E o chestiune de, unu, de securitate pentru Europa, și doi, o chestiune de ordine internațională, care a adus pace și prosperitate. Și atunci, Rusia, având o economie așa și așa, evident că încearcă să suplinească deficiențele sale militare, umblând la populație și la deciziile pe care, într-o societate democratică, populația le ia”, a adăugat președintele.

Totodată, el a exclus, cel puțin în prezent, posibilitatea ca Rusia să atace direct NATO, dar a avertizat că provocările hibride vor continua. „Nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua. Sunt multe neajunsuri, dar asta nu înseamnă că trebuie să abandonăm modelul democratic”, a conchis Dan.



Nicușor Dan, întrebat de ce nu a fost la adunarea ONU: Am considerat că e mai bine să fiu în țară

Am considerat că e mai bine să fiu în țară, a spus președintele Nicușor Dan, întrebat de ce nu a participat la ședința Adunării Generale a ONU.

Întrebat joi seara, la Digi24, de ce nu a participat la recenta adunare generală a ONU, la care s-a vorbit despre Ucraina și Republica Moldova, Nicușor Dan a spus: „Tot timpul e un calcul de oportunitate. România a fost prezentă, a avut o delegație condusă de doamna ministru de Externe. În toate, cum să le spun, secțiunile acestei conferințe, România și-a exprimat punctul de vedere.

Evident că ne-am consultat înainte ca delegația să plece, am avut o dezbatere internă. Numai că tot timpul, cum am spus, e un calcul de oportunitate”.

„Președinții altor țări sunt în funcție unii de 3 ani, unii de 5 ani. Unii au probleme mai mici de deficit decât are România. Să mergi 5-6 zile, să lipsești din țară sau să fi prezent în țară, am considerat că e mai util să fiu prezent în țară în perioada asta”, a mai explicat șeful statului.

Întrebat ce a făcut în zilele petrecute în țară, în timpul adunării generale a ONU, Nicușor Dan a spus: „Am făcut o ședință de coaliție, am avut niște discuții cu niște investitori care sunt în România și care au de la divergențe până la oportunități de investiție. Am avut o ședință CSAT, m-am uitat pe niște legi care trebuie promulgate sau trimise. Adică, e o activitate de președinte”.

Nicușor Dan despre Strategia de Securitate Națională: O să țină cont de provocările actuale

Președintele Nicușor Dan a anunțat că Administrația Prezidențială lucrează la o nouă strategie de securitate națională, care urmează să fie prezentată Parlamentului în termenul legal de șase luni de la învestire.

„Este o obligație legală pe care orice președinte o are să o facă, înseamnă parlamentului în șase luni de la investire, mai avem două luni, se lucrează la ea, adică este o consultare cu toate instituțiile, astfel încât documentul să fie unul care să țină cont de provocările actuale”, a spus Dan, joi, la Digi 24 despre Strategia de Securitate Națională.

El a precizat că, față de acum patru ani, mediul internațional s-a schimbat semnificativ, astfel „suntem obligați să venim cu ceva care să fie și calitativ, și cantitativ în acord cu ce se întâmplă în lume”.

Acesta a menționat că funcția de Consilier pe Securitate Națională este eercitată de Cristian Diaconescu care „are o corespondență și un dialog cu toate instituțiile care țin de securitate națională”.

Nicușor Dan anunță că desecretizarea CSAT-ului din 6 decembrie va avea loc „la momentul oportun”

Președintele Nicușor Dan a declarat că România deține informații și investigații în curs care susțin anularea alegerilor din 2024 și a menționat că Călin Georgescu nu a fost un fenomen izolat.

„Eu vă dau exemplul unui raport al serviciilor secrete ale Marii Britanii, care a fost, dacă nu mă înșel, publicat în iulie anul acesta, în orice caz, vara asta. Și în care spune că au identificat trei sau patru, e public, în care spune că au identificat trei sau patru grupuri de acțiune ruse care au făcut niște fie acțiuni de atac cibernetic pe niște structuri, fie acțiuni de dezinformare, în anii 2014, 2017, 2020, 2022 și raportul serviciilor britanici a venit în 2025”, a spus președintele, joi, la Digi24.

„Ca președinte al României, sunt la curent cu faptul că există cercetări în curs care, într-un timp mai lung sau mai scurt, fiecare dintre ele vor da alte rezultate. În orice caz, acest material este foarte consistent și în sfârșit dă dovezi clare pe partea de influență de manipulare electronică a Rusiei în alegerile din noiembrie 2024”, continuă Dan.

Acestea a menționat că desecretizarea ședinței CSAT din 6 decembrie se va realiza la „momentul oportun”, cel mai probabil „în câteva luni”.

Nicușor Dan a mai declarat: „Tik Tok, o rețea socială foarte, foarte mare, deținută de statul chinez și spune a fost un actor statal, care evident că nu poate să fie decât Rusia”.

Privind o potențială susținere a lui Călin Georgescu de către instituții ale statului, Dan a spus: „Ce pot să-ți spun în momentul acesta este că Călin Georgescu n-a fost un călăreț singuratic. A avut în spate o rețea din care au făcut parte niște români cu bani. El este cineva care are această vocație de salvator de multă vreme. La un moment dat, în spatele lui s-au aliniat niște oameni, privați”.

Nicușor Dan, despre anularea alegerilor: Toată lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis

Președintele Nicușor Dan susține, referitor la anularea alegerilor de anul trceut, că toată lumea a greșit, inclusiv fostul președinte Klaus Iohannis.

„Evident că toată lumea a greșit. Inclusiv Klaus Iohannis. Însă, ceea ce eu vreau să apreciez este că la acel moment de 6 decembrie, când Curtea Constituțională a luat decizia, și președintele, și instituțiile care au fost în CSAT și ulterior Curtea Constituțională au avut curajul să ia o decizie extrem, extrem de, să-i spunem, neobișnuită. Ăla a fost un moment de slăbiciune, dar care s-a sfârșit cu o decizie foarte, foarte curajoasă, pe care trebuie să salutăm”, a spus Nicușor Dan la Digi24.

El susține că în acest moment „față de inocența noastră din decembrie 2024, noi suntem într-un moment în care, în primul rând, conștientizăm acest război hibrid, care era cumva teoretic pentru noi”.

Șeful statului spune că sunt și dovezi externe ale atacului informațional: „Avem rapoarte ale serviciilor de informații din Franța, Spania, Marea Britanie, avem rapoarte ale NATO, avem rapoarte ale Uniunii Europene, care spun toate că avem de a face cu un atac informațional al Rusiei pe țările europene, inclusiv unele spun explicit numele României. Deci astea sunt fapte dovedite”.

Dan nu crede că Bolojan trebuie să demisioneze dacă reformele sunt declarate neconstituționale

Președintele Nicușor Dan nu crede că premierul Ilie Bolojan trebuie să demisioneze dacă măsurile de austeritate vor fi declarate neconstituționale.

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, dacă măsurile vor fi declarate integral sau parțial neconstituționale, Nicușor Dan s spus: „Deloc. Deloc. Eu am făcut vreo patru sau cinci obiecții, sesizări de neconstituționalitate. Una mi-a fost admisă, una mi-a fost respinsă. Curtea Constituțională a apreciat altfel decât am apreciat eu. E democrație, da? Dreptul nu este o știință, nu este chiar matematică, dar e o chestiune de a interpreta niște texte care sunt scrise în limbajul natural. În limbajul natural poți să ai ambiguități”.

El spune că este vorba de bună-credință, „nimeni nu e nebun să trimită la Curtea Constituțională texte care sunt neconstituționale”.

„Deci a fost o absolută bună credință a Guvernului și a Coaliției. Dar se întâmplă în viață, în știința juridică, ca ceea ce tu crezi că este legal și constituțional să nu fie”, a spus șeful statului.

Președintele României, despre sondajul care dă AUR cu 40%: Cifra este reală

Cred că cifra este reală, susține președintele Nicușor Dan, întrebat despre sondajul în care AUR ajunge la un scor de 40%.

„Cred că sondajul ăsta este real. Adică nu e doar un sondaj. Sunt mai multe care spun cam același lucru. Deci cred că cifra asta este reală. Nu este o mare iubire față de AUR, așa interpretez eu, ci o dezamăgire, neîncredere față de partidele care au guvernat și guvernează în România”, a spus Nicușor Dan, la Digi24.

El spune că sarcina politicienilor este să recâștige încrederea acestor oameni.

„Asta este evaluarea mea. Este într-o foarte mică măsură ideologie, este neîncredere și căutarea unei alternative care e absolut legitimă pentru niște oameni care văd încă corupție, care văd instituții care nu lucrează pentru oameni, care nu văd încă o perspectivă economică și e sarcina noastră să găsim soluții la toate lucrurile astea și oamenii să simtă că lucrăm pentru ei”, a mai explicat șeful statului.

Nicușor Dan: Am avut o influență a SRI-ului în zona politică, în decizie, în zona economică

Președintele Nicușor Dan spune, joi seara, la Digi24, că SRI a avut o influență în zona politică și economică.

„Am avut o influență a SRI-ului în viața noastră politică, în decizie, în zona economică și atunci persoana care va conduce SRI este o persoană care va avea putere în statul român. Bineînțeles, noi trebuie să facem două lucruri. Pe de o parte, ca partea operativă să nu fie zdruncinată, pentru că sunt chestiuni de securitate foarte serioase… pe de altă parte, să prevenim ca excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului, interferențele cu anumite fenomene sociale, să dispară, iar un director civil trebuie să fie garanția pentru lucrul ăsta”, spune Nicușor Dan.

Gândul a scris în exclusivitate principalele nume avute în vedere de șeful statului pentru SRI și SIE, respectiv avocatul Gabriel Zbârcea (SRI) și diplomatul Marius Gabriel Lazurca (SIE).

Zbârcea este avocat asociat coordonator al Ţuca Zbârcea & Asociaţii şi fondator al firmei de avocatură. Pe lângă activitatea în calitate de avocat, Gabriel Zbârcea a dobândit o experiență solidă și în sectorul public ca Președinte în cadrul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), precum şi în Comisia de Privatizare a Băncii Comerciale Române (BCR).

Lazurca a fost ambasador al României la Sfântul Scaun (2006-2010), în Republica Moldova (2010-2016), Ungaria (2016-2020) și Mexic (din 2021).

(sursa: Mediafax)