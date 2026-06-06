Nicușor Dan confirmă că drona care a a explodat vineri în zona Portului Constanţa aparținea Ucrainei, dar acuză Moscova

Acesta a afirmat, la finalul unei şedinţe de lucru în care a fost analizat incidentul provocat de dronele marine ucrainene care au explodat în Portul Constanţa şi în largul Mării Negre, că Ucraina este ţară agresată şi "pentru orice fel de evenimente care apar responsabilul este Rusia".



"Am avut o şedinţă lungă atât pe evenimentul de ieri, cât şi pe contextul general în ce măsură suntem pregătiţi pentru tipul acesta de evenimente. În primul rând, e cert acum, am avut o dronă ucraineană, parte dintr-un set de patru drone ucrainene care au pierdut controlul, încărcate cu explozibil, însă, trebuie să spunem foarte clar, Ucraina este ţara agresată. Pentru orice fel de evenimente care apar, responsabilul este Rusia, pentru că Rusia este ţara agresoare în acest război şi Ucraina se apără aşa cum reuşeşte să o facă", a declarat Nicuşor Dan.



Şeful statului arătat că autorităţile române au procedat la timp şi corect în cazul de la Constanţa, respectând procedurile care se impun în astfel de situaţii.



"Acest tip de situaţii este prevăzut în nişte protocoale şi ele au început activităţile conform protocoalelor, prima parte a acestei activităţi fiind degajarea perimetrului posibil a fi afectat de persoane care nu au de-a face cu operaţiunile respective, inclusiv mutarea unor nave care erau în apropiere. Deci, începând cu 6:47, operaţiunile s-au desfăşurat conform protocoalelor. La ora 10:00, a existat informaţia că această dronă se va autodetona la ora 10:26 şi la ora 10.00 şi foarte puţine minute toate persoanele care erau deja implicate în această operaţiune care ar fi presupus neutralizarea comunicaţiilor cu nava şi remorcarea ei pentru a fi dusă într-un poligon militar, toate aceste persoane, au părăsit şi ele perimetru pentru a nu fi puse în pericol. S-a mai spus că nu a existat o coordonare între instituţiile statului care sunt implicate. Aşa cum am spus, există un protocol care defineşte ceea ce face fiecare dintre autorităţi într-o situaţie ca asta. Acest protocol a fost respectat", a explicat preşedintele.

Nicușor Dan, clarificări după incidentul din port: Armata are nevoie de 7-10 zile pentru a stabili traseul dronelor

Președintele Nicușor Dan spune sâmbătă, după ședința avută la Constanța pe teme de apărare, că un răspuns la întrebarea cum au ajuns dronele ucrainene lângă Portul Constanța vom avea doar peste 7-10 zile.

„Am avut o dronă ucrainiană, parte dintr-un set de patru drone ucrainiene care au pierdut controlul, încărcate cu explozibil. Însă, trebuie să spunem foarte clar, Ucraina este țara agresată. Deci, pentru orice fel de evenimente care apar, responsabilul este Rusia”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a explicat cronologia eveneimentelor. El a spus că primele infromații au apărut la ora șase și zece și că primele echipaje de specialiști au ajuns acolo au ajuns la ora șase patruzeci și șapte.

Șeful statului spune că au fost respectate protocoalele: „Prima parte a acestei activități fiind degajarea perimetrului posibil a fi afectat de persoane care nu au de a face cu operațiunile respective, inclusiv mutarea unor nave care erau în apropiere. Deci, începând cu șase patruzeci și șapte, operațiunile s-au desfășurat conform protocoalelor. La ora zece a existat informația că această dronă se va autodetona la ora 10.26 și la ora zece și foarte puține minute, toate persoanele care erau deja implicate în această operațiune, care ar fi presupus neutralizarea comunicațiilor cu nava și remorcarea ei pentru a fi dusă într-un poligon militar, toate aceste persoane au părăsit și ele perimetrul pentru a nu fi puse în pericol”.

Nicușor Dan a mai spus că „am fost într-o situație în care, într-o zonă civilă, am avut o încărcătură militară”.

El a dezmințit informațiile că dronele ar fi urmărit un vas din flota fantomă a Rusiei: „Nu este un vas din flota fantomă, este un vas care a făcut tipul acesta de trasee comerciale între portul rusesc Novorossiysk, pe care Kazahstanul îl folosește pentru exportul de petrol, și Rompetrol”.

„Asta e principala întrebare, cum au ajuns aceste drone lângă portul Constanța, un răspuns la această întrebare vom avea probabil într-un interval de 7-10 zile din momentul ăsta, în urma culegerii altor tipuri de informații”, a mai declarat Nicușor Dan.

El a afirmat că este vorba de o tehnologie nouă, „dezvoltată în contextul acestui război și nici măcar de la începutul acestui război”: „Ne adaptăm noi toți la tehnologia pe care acest război a generat-o”.