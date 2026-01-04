Nicușor ​​​​​​​Dan, despre decesul românului în incendiul din Elveția: Am sperat într-un deznodământ diferit

„Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit, însă astăzi am aflat cu profundă tristețe despre pierderea unui tânăr român în incendiul din Crans-Montana. Transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate”, a transmis șeful statului.

Președintele a adăugat că România este solidară cu familiile victimelor, iar autoritățile statului acordă sprijinul necesar în aceste momente grele.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat duminică faptul că, potrivit informațiilor transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus inițial dispărut este decedat.

Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate. Reprezentanții misiunii diplomatice acordă asistență consulară familiei.

Incendiul izbucnit în Noaptea de Revelion într-un bar din Crans-Montana a ucis 40 de persoane și a rănit alte 119, au declarat oficialii. Alte 16 victime au fost identificate.

(sursa: Mediafax)