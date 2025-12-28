Nicușor Dan, întâlnire la Londra cu românul care a construit Canary Wharf

„A fost o veritabilă plăcere să îl revăd, la Londra, pe Sir George Iacobescu, unul dintre cei mai respectați și apreciați români din Marea Britanie”, a postat Nicușor Dan.

De profesie inginer constructor, numele lui George Iacobescu se leagă de dezvoltarea celebrului centru financiar londonez, proiectul Canary Wharf, afirmă președintele.

„Parcursul său profesional remarcabil și atașamentul constant față de țara noastră demonstrează că performanța românească poate deveni o sursă de inspirație și o poveste de succes oriunde în lume”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)