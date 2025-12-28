Nicușor Dan, întâlnire la Londra cu românul care a construit Canary Wharf

x close
de Redacția Jurnalul    |    28 Dec 2025   •   08:11
Sursa foto: Hepta/Nicușor Dan s-a întâlnit la Londra cu Sir George Iacobescu, inginer constructor român care a dezvoltat celebrul centru financiar Canary Wharf

Nicușor Dan s-a întâlnit la Londra cu Sir George Iacobescu, inginer constructor român care a dezvoltat celebrul centru financiar Canary Wharf.

„A fost o veritabilă plăcere să îl revăd, la Londra, pe Sir George Iacobescu, unul dintre cei mai respectați și apreciați români din Marea Britanie”, a postat Nicușor Dan.

De profesie inginer constructor, numele lui George Iacobescu se leagă de dezvoltarea celebrului centru financiar londonez, proiectul Canary Wharf, afirmă președintele.

„Parcursul său profesional remarcabil și atașamentul constant față de țara noastră demonstrează că performanța românească poate deveni o sursă de inspirație și o poveste de succes oriunde în lume”.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Nicușor Dan Sir George Iacobescu Canary Wharf
