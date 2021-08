Noi probleme pentru turiștii români din Grecia

Hepta Atena Grecia Atena Grecia

Grecia este afectată de cea mai gravă caniculă din ultimii 30 de ani, a declarat, luni, premierul Kyriakos Mitsotakis. Temperaturile au atins chiar şi 45 de grade Celsius în unele regiuni.

„Ne confruntăm cu cea mai gravă caniculă din 1987... (care provoacă n.r.) o povară asupra reţelei de electricitate", a spus Mitsotakis după o întâlnire cu oficialii operatorului grec de distribuţie a energiei electrice, Admie.

Se aşteaptă ca valul de căldură să atingă temperaturi şi mai mari la începutul acestei săptămâni. Temperaturile extreme înregistrate în iulie 1987, la care s-a referit premierul, au ucis peste 1.000 de oameni, potrivit Euronews.

Mitsotakis a adăugat că autorităţile „fac tot posibilul pentru a controla situaţia” şi au îndemnat utilizatorii să „îşi limiteze consumul mai ales la începutul după-amiezii şi noaptea”.

Serviciile meteo prognozează temperaturi de la 40° C la 42° C pe insule şi de la 41° C la 43° C pe continent pentru zilele de luni şi marţi, cu maxime de la 44° C la 45° C în Peloponez şi Tesalia. În Atena, temperaturile vor depăşi 40° C, cu maxime de 43° C şi minime de 31° C, potrivit serviciilor meteorologice greceşti.



Incendiile care au izbucnit în weekend au scăzut în intensitate luni, dar pompierii au continuat să lucreze pentru a le controla.



Între timp, cel puţin opt persoane au murit în Turcia, în timp ce incendiile sălbatice s-au răspândit în partea turistică a sudului ţării, Uniunea Europeană şi alte naţiuni promiţând să trimită ajutoare.

Sursa: Mediafax