Ce notă își dă Nicușor Dan după primele 100 de zile de mandat: 7-8, așa

„Cred că au fost trei lucruri importante. Unul, am avut o provocare cu formarea unui guvern care să fie stabil. Asta s-a întâmplat. După care am avut o provocare cu deficitul. Și, din fericire, până acum lucrurile sunt sub control. Adică am avut cele două evaluări de la agențiile de rating și România și-a păstrat statutul de recomandat investitorilor. Asta e lucrul important. Și apoi o prezență externă care a fost, în opinia mea, consistentă cu foarte multe prezențe și la reuniuni și în discuții bilaterale, care eranecesară Pentru Europa, lumea voia să vadă ce se întâmplă în România, o țară care a avut să se alegeri anulate, care este direcția. Cam asta e rezumatul celor 100 de zile”, spune la Antena 1.

Întrebat ce notă și-a acorda, el a spus? „Tot timpul... eu sunt o persoană exigentă. 7-8, așa ceva”.

Întrebat ce ar fi făcut diferit, șeful statului a afirmat: „Tot timpul te gândești că ai fi putut să faci lucrurile într-o altă ordine. Dar, una peste alta, eu cred că astea au fost obiectivele și ele au fost atinse”.

(sursa: Mediafax)