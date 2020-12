Octavian Jurma, despre scăderea numărului de cazuri Covid: „Testele RT-PCR continuă să fie un cui în talpa GCS pentru că trag curba în sus dacă se mărește numărul lor”

Hepta

Medicul și cercetătorul Octavian Jurma atrage atenția asupra scăderii numărului de teste RT-PCR care automat a dus și la o scădere a cazurilor confirmate cu noul coronavirus.

„Testele RT-PCR continua sa fie un cui in talpa Grupului de Comunicare Strategica (GCS) pentru ca trag curba in sus daca se mareste numarul lor. Cele 300,000 de teste rapide cu antigen pot fi solutia la problema scaderii in continuare a cazurilor confirmate cu RT-PCR fara a intra in zona penala.

Ieri s-au raportat 16,410 de teste facute anterior ultimelor 24 de ore. Nu avem nici cea mai vaga ideea de unde provin si de cat timp s-au adunat dar e clar ca majoritatea au fost negative. Cel mai probabil ca sunt teste la cerere pentru ca acestea au un circuit mai lung de inregistrare daca sunt negative.

Tot astazi domnul Read Arafat ne-a anuntat ca:

"Unde au scazut testele, mai mult este partea de teste la cerere. Partea de testare a simptomaticilor, a persoanelor care trebuie sa fie testate, asta nu are cum sa scada pentru ca daca esti simptomatic, ai nevoie de test."

Nu are insa dreptate in privinta testelor clinice, facute dupa definitia de caz de DSP-uri. Asa cum se vede in cele doua grafice, incepand cu data de 16 noiembrie are loc o scadere sistematica si rapida a numarului de teste clinice. Deci are cum sa scada, pur si simplu se ignora nevoia de test.

In raport cu maximul din saptamana 9-15 noiembrie, testele clinice au inceput sa scada vertiginos cu 38,000 de teste in ultima luna sau cu o scadere cumulata de 32,000 de teste in perioada 16 noiembrie - 6 decembrie.

Are dreptate in privinta numarului de teste la cerere, care a scazut cu peste 80,000 de teste fata de maximul din saptamana 2-8 noiembrie in ultima luna sau cu o scadere cumulata de 32,000 de teste in perioada 16 noiembrie - 6 decembrie (cand ne asteptam sa vedem impactul masurilor din 9 noiembrie). Scaderea masiva a numarului de teste la cerere nu este insa un semn bun in preajma sarbatorilor pentru ca poate semnala scaderea disponibilitatii de conformare si izolare a celor infectati.

Acesta scadere a testelor clinice si la cerere a tras puternic in jos si curba cazurilor noi confirmate oficial cu teste RT-PCR si ne impiedica sa evaluam corect situatia epidemiologica din multe judete. Fara indoiala ca o mare parte din scadere este impusa local DSP-urilor astfel incat autoritatile locale (indiferent de partid) sa poata scapa de masurile de restrictie centrala. Nici pana azi GCS nu comunica oficial numarul de teste si decese la nivel de judete, o situatie revoltatoare!

Un impact si mai mare asupra curbei cazurilor noi il va avea insa de saptamana viitoare utilizarea pe scara larga a testelor rapide de antigen daca acestea nu vor avea acelasi regim ca testele RT-PCR sau daca nu vor fi confirmate cu teste clinice RT-PCR. Din declaratiile domnului Arafat nu este clar daca testele cu antigen vor inlocui testul RT-PCR sau daca il vor precede.

Avand in vedere tendinta de scadere a numarului de teste clinice din ultimele 4 saptamani este clar ca se cauta o metoda de a reduce suplimentar numarul de teste clinice inclusiv la punctul de intrare in spitale unde nu mai puteau fi evitate de DSP-uri.

Sper insa sa ma insel si scopul introducerii testelor rapide cu antigen este sa detectam mai multe cazuri care sa ne permita sa luam decizii mai corecte pentru ca, nu-i asa, singura grija a politicienilor este santatea noastra in aceste zile.

Nu este clar cum va fi afectata raportarea deceselor de COVID-19 avand in vedere ca nici decesele nu sunt inregistrate pe curba oficiala daca nu sunt al unor cazuri confirmate RT-PCR.

Ma tem ca jocurile sunt acum facute si in privinta felului in care va fi administrata in continuare epidemia, daca ministerul santatii ramane sub controlul partidelor care au participat la vechea guvernare:

Opacitate crescuta pentru a ascunde mai usor dezastrul care l-au produs si pe cel care urmeaza. Definitiv mai simplu decat sa inchizi tara in mijlocul sarbatorilor. Ce sa mai comentez? Sa spunem multumesc ca nu inchid si spitalele...”