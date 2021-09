Octavian Jurma, despre valul 4 al pandemiei: „Urmează să ne lovească locomotiva COVID-19 tocmai pentru că am crezut politicienii care insistă și acum că suntem pe drumul cel bun și se vede luminița de la capătul pandemiei”

Cercetătorul Octavian Jurma face o nouă analiză pe pagina sa de Facebook în care demontează datele oficiale privind valul 4 al pandemiei. Acesta atrage atenția că nu suntem „neam de supermani” și să scăpăm de pandemie fără vaccinare.

„Cum am ajuns aici? Iata raspunsul tehnic: apasand 2 luni pe aceleratie in loc sa apasam pe frana macar in fata prapastiei...

Dar haideti sa pretindem ca astazi scolile se deschid in siguranta, ca autoritatile sunt responsabile si ca pandemia nu are cum sa ajunga la copiii nostri in clasele bine pazite de masuri bine gandite. Sa traim o zi in iluzia negationistilor ca e tare calduta minciuna in care traiesc ei.

Asadar, virusul nu exista astazi in scoli si tot ce discutam in continuare se refera doar la restul lumii, nu la lumea copiilor...

O caracteristica a valului 4-Delta care va ingreuna mult viata salvatorilor din pandemie este distributia egala si simultana a acceleratiei in toate judetele din tara.

Harta si tabelul tematic (choropleth) sunt realziate ajutorul unui indicator important de trend numit "alerta procentuala mobila [la 7 zile]" (APM7-COVID19), direct proportional cu rata de reproducere (R).

APM7 masoara cresterea procentuala medie a numarului cumulat de cazuri din ultimele 7 zile in raport cu numarul cumulat de cazuri in cele 30 de zile precedente si este un indicator relativ, direct proportional cu R0 (rata de reproducere). APM7 – este o estimare relativa pe tremen mediu la 7 zile si se poate interpreta ca “dobanda saptamanala la depozitul lunar de cazuri”.

In harta avem imaginea zile de ieri. TOATE judetele se afla in faza intens accelerata de crestere. In tabelul din dreapta harti avem valorile numerice. AMP7 in Alba este acum 109%, ceea ce inseamna ca in urmatoarele 7 zile Alba va acumula un numar de cazuri la fel de mare ca in ultima luna. O alta interpetare este ca numarul de cazuri se va dubla saptamanal in Alba.

Acceleratia este de peste 50% in 39 din cele 42 de judete, ceea ce corespunde unei acceleratii fulminante, cu o dublare a cazurilor la fiecare 2 saptamani. Acest fenomen risca sa satureze simultan toate sectiile de ATI din tara, ceea ce va face dificil transferul pacientilor dintr-un judet in altul pentru ca nu se mai pot asigura rezerve functionale in judetele mai putin afectate ca in valurile precedente.

In tabelul de jos aveti istoricul acestui indicator in ultimele 60 de zile (incepand cu 14 iulie). Se vede foarte clar cat de abrupt debuteaza valul 4 la finalul lunii iulie, odata cu dobandirea dominantei de catre tulpina Delta.

Numerele mici pot masca psihologic gravitatea situatiei. De aceea noi ne uitam stupefiati la ceea ce fac Australia, Noua Zeelanda si alte state care aplica metode de preventie imediat cum detecteaza o trasmitere comunitara. O radiografie a valului cu astfel de indicatori permite sa punem in evidenta agresivitatea tulpinii Delta, la fel cum o analiza de laborator pune in evident agresivitatea unei tumori in stadiile initiale cand dimensiunile sale mici pot induce un fals sentiment de siguranta.

"Fals sentiment de siguranta" este din pacate termenul care descrie nu doar starea noastra de acum 60 de zile ci si starea noastra actuala. Bruma de speranta ca vom avea un scurt platou a fost spulberata in week-end si acum numerele vor creste atat de repede incat nu le vom putea procesa mental si emotional in timp real.

La socul produs de numarul mare de imbolnaviri si decese se va adauga socul psihologic ca relaxarea nu este o masura de preventie asa cum ne asigurau autoritatile in vara.

Negationismul autoritatilor ne-a infectat pe toti intr-o masura mai mare sau mai mica. Toti am vrut sa credem minciunile lor. Tocmai de aceea acest val va fi foarte greu de gestionat nu doar medical, dar si mental si emotional. La asta se adauga si povara imbolnavirilor in randul minorilor de care nu voi vorbi astazi.

Noi culegem acum ce am semnat in vara, nu ce au semanat vecinii nostri in vara. Degeaba facem ce fac ei azi, daca nu am facut ce au facut ei ieri. Iar ei s-au vaccinat ieri cu vaccinul de care noi nu am avut nevoie, ca doar suntem neam de supermani.

Daca esti pe sinele unui tren, lumina care vine spre tine poate fi luminita de la capatul tunelului sau farul locomotivei. Urmeaza sa ne loveasca locomotiva COVID-19 tocmai pentru ca am crezut politicienii care insista si acum ca suntem pe drumul cel bun si se vede luminita de la capatul pandemiei.

Evident, daca ei au dreptate nu are rost sa luam masuri de preventie care deranjeaza petrecerea generala din Romania in prag de alegeri, tocmai cand urmeaza sa ni se aleaga un nou jupan”, scrie Jurma pe pagina sa de Facebook