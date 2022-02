Octavian Jurma: Mai avem cam o lună până ieșim din valul Omicorn-BA1

Cercetătorul a prezentat pe Facebook o hartă a incidenței oficiale. El susține că incidența națională este 14,85, mult peste vârful de 10,63 al valului Delta.

Cu toate acestea, el crede că discuțiile despre relaxare sunt premature: „Dacă ești în val momentul în care te oprești să tragi aer în piept este când ieși din val nu în timpul valului, chiar dacă creasta valului a trecut”.

El prezintă și o hartă realizată cu ajutorul indicatorului ARM7, care este un indicator de trend.

„După cum se vede toate județele sunt verzi, deci au o acum evoluție descendentă (doar Brăila are o ușoară creștere a numărului de cazuri în ultimele 7 zile față de cele 7 zile precendente), în ciuda alocării pe județe a peste 20.000 de cazuri în această săptămână. În acest ritm vom coborî cu media sub 10.000 de cazuri pe zi săptămâna viitoare și sub 5.000 de cazuri pe zi în prima parte a lunii martie, deci mai avem cam o lună până ieșim din valul Omicorn-BA1”, spune Octavian Jurma

Jurma spune că „ne apropiem rapid de mal, dar încă nu e cazul să sărim din barca prudenței în apa plină cu Omicroni”.