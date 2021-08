Octavian Jurma previziuni SUMBRE despre VALUL 4 CORONAVIRUS

Sursa: Facebook

Cercetatorul Octavian Jurma și-a exprimat îngrijorarea în ceea ce privește noul val al pandemiei și riscul pe care îl prezintă varianta Delta a Sars-Cov-2. In opinia lui, numărul cazurilor zilnice ar putea ajunge la 5.000 în octombrie. In plus el face un apel la autorități să intensifice eforturile pentru vaccinarea populației și să ia măsuri pentru protecția copiilor în școli.

Octavian Jurma sustine că este momentul ca din această săptămână "să revenim la măsurile de protecție non-farmaceutică prin care am reușit să navigăm nevătămați și valurile precedente (mască, igienă, distanțare). La aceste masuri putem adăuga și criteriul vaccinării pentru a participa la anumite evenimente sociale, având în vedere ca tulpina Delta este atat de infecțioasă încât poate face chiar și din cei vaccinați o sursă de infectare pentru câteva zile."