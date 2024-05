OMV Petrom cumpără proprietarul celei mai mari reţele de încărcare pentru vehicule electrice

OMV Petrom (simbol bursier SNP), cea mai mare companie de petrol şi gaze din România, a anunţat la Bursa de Valori Bucureşti că a finalizat tranzacţia pentru achiziţia celei mai extinse reţele de mobilitate electrică din România şi că ţinteşte 1.000 de puncte de încărcare pentru vehicule electrice în regiune, până la sfârşitul anului 2024.



“OMV Petrom a finalizat achiziţia Renovatio Asset Management, proprietarul celei mai mari reţele de încărcare pentru vehicule electrice din România, cu peste 400 de puncte de încărcare şi perspective de creştere la aproximativ 650 până în 2026. Tranzacţia a fost aprobată de Consiliul Concurenţei şi Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe. La sfârşitul primului trimestru din 2024 existau circa 300 de puncte de încărcare în reţelele OMV şi Petrom”.



Radu Căprău, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru rafinare şi marketing spune că prin finalizarea acestei achiziţii, OMV Petrom devine cel mai mare jucător în domeniul mobilităţii electrice din România.



“Ambiţia noastră este ca până la sfârşitul acestui an să avem instalate 1.000 de puncte de încărcare în România, Bulgaria, Serbia şi Moldova. Ne dorim sa rămânem prima opţiune pentru clienţii noştri şi să ne consolidăm poziţia de lider în România pe segmentul de mobilitate”.



OMV Petrom are o capitalizare bursieră de 43,8 miliarde de lei. De la începutul lui 2024 acţiunile s-au apreciat cu 22%. Spre comparaţie indicele principal BET a urcat cu 14,3%. Compania promite că va distribui o rundă de dividende specială în toamnă.



ZF a scris recentă că Petrom este în grafic cu rezultatele financiare bugetate pentru 2024 în contextul în care în primele trei luni ale anului a realizat un sfert din cât şi-a propus pentru acest an.



Spre comparaţie în T1/2023 profitul net a fost de 38% din cât a bugetat pentru acel an iar vânzările de 23%. Compania şi-a bugetat pentru 2023 un profit net de 3,9 mld. lei, cel realizat pe parcursul anului fiind de 4 mld. lei, la vânzări de 40 mld. lei, într-un final fiind 39 mld. lei.



Pentru anul 2024 compania are în buget un profit net de 5,2 mld. lei la vânzări de 33,3 mld. lei. În T1 rezultatul net a fost de 1,4 mld. lei la vânzări de 8,5 mld. lei, rezultatele fiind în linie cu aşteptările investitorilor ceea ce a antrenat un maxim istoric pentru preţul acţiunilor.

