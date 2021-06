(P) Vrei sa faci videochat in Bucuresti? Capitala te asteapta cu bratele deschise!

Bucuresti detinea titlul neoficial de capitala europeana a videochatului inca din 2019. Apoi, odata cu izbucnirea pandemiei, domeniul a cunoscut o dezvoltare tot mai accentuata, aducandu-le profituri insemnate tuturor modelelor care isi iau in serios activitatea.

In prezent, daca vrei sa faci videochat Bucuresti, ai la dispozitie tot felul de variante. In timp ce unele studiouri se afla la inceput, au locatii saracacioase si lasa fetele pe cont propriu, Studio-20.ro se bucura de o experienta indelungata, pune la dispozitia modelelor echipe de profesionisti si are locatii in zone centrale.

Studio 20 Unirii

Studioul de videochat Bucuresti Unirii este, fara indoiala, cel mai bun din Capitala, dar, in acelasi timp, si unul dintre cele mai performante din lume. O dovedesc numeroasele premii castigate la festivalurile internationale de profil, precum si faptul ca modelele de top care lucreaza aici au ajuns la un nivel al castigurilor de pana la 25 000 de dolari intr-o luna!

Printre fetele care au cucerit lumea lucrand in aceasta locatie se remarca Devious Angel, care a castigat numeroase premii la Barcelona, Los Angeles sau Mamaia. La randul ei, Raquelle Diva a fost recompensata cu trofeul „Best Live Cam Model“ in cadrul YNOT Awards desfasurate la Praga. Iar exemplele pot continua.

Unul dintre secretele succesului este reprezentat de echipa care le ajuta pe fete in permanenta. Studio 20 Unirii asigura pe fiecare tura cel putin doi colegi in echipa de suport, astfel incat mereu sa existe cineva disponibil sa te ajute, in momentul in care faci o astfel de solicitare pe Skype.

Daca si tu vrei sa faci videochat in Bucuresti alaturi de cei mai buni, poti face o vizita la City Business Center, Strada Nerva Traian nr. 3, etaj 5. De asemenea, poti sa suni la telefon (+4) 0786 070 050 sau sa scrii un email la adresa angajari.unirii@studio20.com.

Bucuresti Victoriei

Datorita succesului rapid, a doua locatie din Capitala a fost deschisa inca din februarie 2015. Acest studio de videochat din Bucuresti este unul dintre cele mai mari din tara, ocupand peste 700 de metri patrati in doua tronsoane ale cladirii de birouri Victoria Business Center. Unul dintre acestea are vedere spre Piata Victoriei, iar celalalt spre Strada Buzesti.

Fiecare din cele 20 de spatii de lucru are o suprafata generoasa, de peste 25 de metri patrati. Diversitatea decorurilor iti permite sa indeplinesti aproape orice fantezie a membrilor site-urilor pentru adulti. Astfel, exista dormitoare romantice, dar si biblioteci, bucatarie, birouri sau dus, de unde se pot transmite sesiunile private dintre modele si admiratorii lor online.

Intregul cadru este rezultatul unei munci desfasurate timp de trei luni de o echipa de constructori si designeri profesionisti. Cu totii s-au asigurat ca el indeplineste cele mai inalte standarde de calitate, atat din punct de vedere vizual, cat si functional.

Si in acest studio de videochat Bucuresti, la dispozitia modelelor se afla o intreaga echipa de suport, formata din nu mai putin de 20 de colege, fiecare cu un rol bine stabilit: trainer, fotograf, suport tehnic, make-up artist, editor video sau psiholog. Astfel, cele aproximativ 100 de modele au toate conditiile pentru a reusi.

Te poti convinge in persoana daca faci o vizita la Victoria Business Center, situat pe Calea Victoriei, nr. 155, Tronson 7, Etaj 1. Poti, de asemenea, sa dai un telefon la numarul (+4) 0785 264 958 sau 0748 777 757 ori sa trimiti un email la adresa angajari.victoriei@studio20.com.