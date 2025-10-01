Pagina de Facebook a Ambasadei SUA la București, fără activitate în lipsa fondurilor

„În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii, această pagină de Facebook nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activităţii, cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă”, se arată în mesajul postat miercuri pe U.S. Embassy Bucharest.

În mesaj se arată că, în prezent, serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua în perioada în care nu există fonduri alocate pentru desfăşurarea activităţii, în măsura posibilităților.

„Nu vom actualiza acestă pagină, cu excepția mesajelor urgente de securitate şi siguranţă. Pentru informații cu privire la serviciile și operațiunile curente, vizitați travel.state.gov”, se mai spune în mesaj.

Blocajul guvernamental a apărut după ce Senatul american a respins marți un proiect republican de prelungire a finanțării guvernului.

(sursa: Mediafax)