Atac brutal asupra salvatorilor: Paramedici SMURD loviți cu pumnii în misiune, agresorul a fost reținut

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, procurorii au dispus joi reţinerea pentru 24 de ore a unui bărbat cercetat sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de ultraj.

Incindentele ar fi avut loc în 1 mai, în jurul orei 22.30, în localitatea Mireşu Mare.

Conform procurorilor, în interiorul autospecialei SMURD, bărbatul i-a dat doi pumni în zona feţei unui paramedic din cadrul ISU Maramureş, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Aceasta are nevoie pentru vindecare de 12-14 zile de îngrijiri medicale.

În aceleaşi circumstanţe, băbarul i-a dat un pumn, tot în zona feţei, unui alt paramedic aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Leziunile acestuia necesită pentru vindecare 2-3 zile de îngrijiri medicale.

Ambii paramedici sunt plutonieri adjutanți în cadrul ISU Maramureș.

