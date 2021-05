Patriarhul Daniel îi îndeamnă pe românii de pretutindeni să păstreze unitatea familiei şi comuniunea românească

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a transmis un mesaj de unitate şi frăţietate, de comuniune şi de solidaritate tuturor românilor de pretutindeni, în care îi îndeamnă să fie permanent în legătură cu cei dragi rămaşi în ţară, pentru a păstra unitatea familiei şi comuniunea românească.



"Ziua Românilor de Pretutindeni este o zi specială, având o puternică semnificaţie spirituală, de reafirmare a tradiţiilor şi a valorilor credinţei şi culturii poporului român. Prin urmare, Patriarhia Română adresează un mesaj de unitate şi frăţietate, de comuniune şi de solidaritate tuturor românilor de pretutindeni", transmite Patriarhul.



Înaltul ierarh ortodox afirmă că în acest an, declarat de către Sfântul Sinod al BOR drept Anul omagial al pastoraţiei românilor din afara României, cuvântul de preţuire şi întărire duhovnicească adresat tuturor credincioşilor ortodocşi români aflaţi departe de ţară are o semnificaţie deosebită.



"Grija pastorală şi atenţia sporită manifestată de Patriarhia Română faţă de românii ortodocşi din străinătate s-a concretizat, în ultimul deceniu, prin înfiinţarea de numeroase parohii şi eparhii noi, care vin în întâmpinarea nevoilor sufleteşti ale credincioşilor români ortodocşi din jurul graniţelor actuale ale României (Basarabia, Bucovina de Nord, Serbia, Bulgaria, Ungaria), ale românilor din Europa Occidentală, din America, din Australia şi Noua Zeelandă, precum şi din Ţara Sfântă, Cipru, Turcia, Africa de Sud şi Japonia", spune Patriarhul Daniel.



El arată că, prin ierarhii şi preoţii ei, Biserica Mamă îi binecuvîntează şi îi încurajează pe fiii şi fiicele ei duhovniceşti din străinătate şi, totodată, află problemele cu care aceştia se confruntă, în aspiraţia lor pentru un viitor mai bun.



"De aceea, în bisericile ortodoxe româneşti de pretutindeni, românii simt bucuria regăsirii şi trăirii credinţei strămoşeşti, participă la viaţa liturgică, alină dorul lor fierbinte după cei dragi şi după locurile natale şi reafirmă identitatea lor etnică profundă. Prin participarea lor la viaţa liturgică, la evenimentele culturale şi la acţiunile social-filantropice organizate de parohiile din diaspora română, sunt promovate valorile permanente ale credinţei ortodoxe şi ale culturii româneşti, sunt transmise tradiţiile româneşti şi este cultivată limba română, toate acestea contribuind la păstrarea identităţii culturale, etnice şi ecleziale a românilor ortodocşi din afara României", spune Patriarhul.



Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu autorităţile de Stat ale României, în păstrarea şi cultivarea identităţii româneşti are şi menirea de a sprijini integrarea socială a românilor în ţările gazdă, fără asimilare culturală şi fără deznaţionalizare.



"În acest sens, se cultivă o convieţuire armonioasă a românilor de pretutindeni cu cetăţenii din ţările în care locuiesc în prezent, mai ales acum când, în unele locuri din lume, criza medicală, morală, spirituală şi economică se manifestă uneori şi prin tensiuni sociale care pot degenera în conflicte interetnice şi interreligioase. Cu prilejul Zilei Românilor de Pretutindeni, cu multă dragoste frăţească şi părintească, îi îndemnăm pe toţi românii care trăiesc în afara României să fie permanent în legătură cu cei dragi rămaşi în ţară, pentru a păstra unitatea familiei şi comuniunea românească", a mai transmis Patriarhul Daniel.