Pericol de incendii: Mașinile electrice, gonite din parcări și feriboturi

Un Mercedes-Benz EV aflat într-o parcare subterană din Incheon, Coreea de Sud, a luat foc în mod subit. Incendiul provocat a aprins alte 140 de vehicule pe care le-a distrus, pe lângă pagubele majore făcute la ansamblul de locuinţe. Accidentul de la 1 august a stârnit o teamă generalizată cu privire la pericolul de incendiu al vehiculelor electrice, determinând unii administratori de apartamente să le interzică complet în parcarea subterană. Administrația orașului Seul a declarat că își va actualiza „Ghidul privind regulile de gestionare a apartamentelor” până la sfârșitul lunii septembrie, introducând o nouă clauză care recomandă o limită maximă de încărcare a vehiculelor electrice de 90% sau mai puțin în parcările subterane. Dar măsurile nu s-au limitat aici. Guvernul din Coreea de Sud a anunţat şi câteva măsuri. Astfel, el va îndemna producătorii de automobile care operează în țară să identifice bateriile utilizate în vehiculele lor electrice. Autoritățile încearcă acum să calmeze îngrijorările privind siguranța publică după o serie de incendii în care au fost implicate EV-uri. „Astfel de informații privind bateriile nu au fost disponibile publicului până în prezent, iar măsura este de a reduce anxietatea proprietarilor de vehicule electrice în caz de incendiu”, a declarat biroul de coordonare a politicilor guvernamentale. Incendiul, care pare să fi izbucnit spontan într-un Mercedes-Benz EV cu baterii Farasis Energy, a durat opt ore până a fost stins.

Reacţia producătorilor

În ultimele zile, unele companii auto au început să numească producătorii de baterii pe care le folosesc.

Hyundai Motor și Genesis EV folosesc baterii fabricate de LG Energy Solution (LGES) și SK On din Coreea de Sud, precum și de CATL din China, se arată pe site-ul său. Kia Corp a declarat că bateriile instalate în vehiculele sale electrice provin în cea mai mare parte de la LGES și SK On, cu două modele alimentate de CATL. Mercedes Benz Korea utilizează în principal baterii de la CATL și Farasis Energy din China și o parte de la LGES și SK On, a declarat acesta, adăugând că a cooperat pentru a determina cauza incendiului din 1 august și a planificat să ofere inspecții gratuite pentru proprietarii de vehicule electrice. BMW Coreea utilizează în principal baterii furnizate de Samsung SDI și câteva modele sunt alimentate de CATL, se arată pe site-ul său. LGES, SK On și Samsung SDI au refuzat să comenteze cu privire la EV-urile care utilizează bateriile lor, în timp ce CATL și Farasis nu au răspuns. Producătorii sud-coreeni de baterii nu au niciun motiv să se opună specificării locului în care au fost utilizate sursele lor de energie, deși publicul nu ar trebui să presupună că bateriile sunt întotdeauna de vină pentru incendiile de vehicule electrice, au declarat trei surse din industrie.

Ce zic experţii

Experții spun că obligarea producătorilor de automobile să identifice bateriile ar oferi consumatorilor mai multe opțiuni, dar unii se întreabă cum ar îmbunătăți acest lucru siguranța, având în vedere lipsa de date definitive privind mărcile de baterii care sunt mai predispuse la incendii. Kim Jonghoon, profesor la Universitatea Națională Chungnam, care studiază sistemele de gestionare a vehiculelor electrice, a declarat că dezvăluirea bateriilor este un pas mic spre rezolvarea situației. „Trebuie, de asemenea, să avansăm sistemele de gestionare a bateriilor pentru a le dota cu avertismente mai sofisticate și mai timpurii. Fobia față de vehiculele electrice va dura o vreme”, a declarat Kim.

Guvernul Coreei de Sud a declarat că intenționează să efectueze inspecții de urgență ale echipamentelor de stingere a incendiilor în clădirile rezidențiale cu mai multe unități, de anumite dimensiuni, pentru a atenua temerile locuitorilor. Specialiştii în domeniul auto spun că incendiile produse de vehiculele electrice ard diferit față de cele de la mașinile cu motoare cu combustie internă, durând adesea mai mult și fiind mai greu de stins, deoarece au tendința de a se reaprinde. Seoul Metropolitan Fire & Disaster Headquarters a declarat într-un raport publicat în februarie că 1.399 de incendii au avut loc în parcările subterane din Coreea de Sud între 2013 și 2022, 43,7% fiind atribuite vehiculelor. Acesta a declarat că sursele electrice au reprezentat 53% din incendiile de mașini din garajele subterane.

Interzis pe feriboturi

Înainte de incidentul coreean au mai existat măsuri luate pentru a preveni incendiile provocate de maşini electrice. Compania norvegiană de transport maritim Havila Kystruten a anunţat încă din 2023 că nu va mai permite accesul mașinilor electrice la bordul navelor sale. Consecințele unui incendiu la o mașină electrică sunt considerate prea grave, afirmă compania. Decizia a fost luată după ce a fost efectuată o analiză de risc externă în numele companiei. Ceea ce a constatat analiza de risc a fost faptul că incendiile din mașinile electrice sunt considerate mai dificil de stins decât incendiile din mașinile alimentate cu benzină și motorină. „Un incendiu la o mașină electrică devine foarte fierbinte și poate exista un risc de explozie în care se vor elibera gaze toxice. Acest lucru poate însemna că trebuie să evacuați imediat nava și, în cel mai rău caz, se poate ajunge la o defecțiune totală a navei, declara un oficial al companiei norvegiene pentru televiziunea NRK. Măsura a fost copiată de Grecia, la nivel mai blând însă. Pe feriboturile grecești se aplică acum limite de încărcare pentru bateriile autovehiculelor electrice și hibride plug-in. Cu alte cuvinte, majoritatea feriboturilor nu mai acceptă vehicule electrice complet încărcate. Potrivit clubului automobilistic german ADAC, un nou regulament emis de Ministerul grec al Navigației și al Politicii insulare este deja pus în aplicare de principalele companii de navigație grecești. Din motive de siguranță, bateriile autovehiculelor electrice pot avea un nivel maxim de încărcare de numai 40%. Aici se pune accentul pe bateriile vehiculelor pur electrice, precum și pe cele ale hibrizilor plug-in. Regatul Unit a anunțat şi el interzicerea vehiculelor electrice pe feriboturi. Această decizie provine din preocupările legate de potențialele riscuri de incendiu prezentate de bateriile litiu-ion care alimentează aceste vehicule. Anunțul a provocat valuri în comunitatea vehiculelor electrice și ridică întrebări importante privind siguranța și viitoarele reglementări privind călătoriile. Vehiculele electrice, în special cele care utilizează baterii litiu-ion, au fost examinate cu atenție pentru riscurile de incendiu. Aceste baterii, deși în general sigure, pot fi predispuse la scăpări termice - o situație în care o celulă a bateriei se supraîncălzește și se aprinde, putând provoca o reacție în lanț în celulele adiacente. Acest pericol este exacerbat în spații închise, cum ar fi cala unui feribot, unde un incendiu ar putea avea consecințe catastrofale.

Avantaje

- nu produc explozii ale autoturismului

- nu sunt mai dese decât în cazul motorului clasic

- există semne care preced incendiile de natură electrică

Dezavantaje

- incendiile care au cauze electrice se sting mai greu

- flăcările pot apărea din cauza unor defecte de fabricaţie

- gazele eliberate la incendiu sunt foarte toxice

Cifre

- 140 de maşini distruse într-o parcare din Coreea

- 40%, limita de încărcare acceptată de feriboturile din Grecia

- 8 ore a durat până au stins incendiul din Coreea

