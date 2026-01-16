Penitenciarele din România consumă curent cât 100.000 de case

Energia electrică achiziționată de stat pentru consumul unităților penitenciare din țară trece pragul de 30 GWh, conform răspunsului pentru Mediafax, semnat în numele directorului general al ANP, șef de poliţie penitenciară Geo Bogdan Burcu, de director general adjunct al instituției, chestor de poliție penitenciară loana Mihaela Morar.

Potrivit datelor publice, ANP gestionează, pe lângă sediul central, 44 de unități penitenciare în toată țară, în care erau, vineri, 25.439 persoane private de libertate.

„Consumul de energie electrică la nivelul sistemului penitenciar, în anul 2024, a fost de 32.119,15 MWh”, a transmis conducerea ANP la solicitarea Mediafax.

Cantitatea de 32 GWh este echivalentul consumului unei zecimi dintr-un oraș cu aproximativ 100.000 de gospodării, conform specialiștilor în energie consultați de Mediafax.

Un exemplu elocvent este municipiul Vaslui, împreună cu localitățile componente.

Astfel, media aritmetică lunară ar fi de 2.676,6 MWh.

Dacă ar fi să raportăm la consumul mediu al unui apartament convențional – 2,5 camere / 3 persoane, pentru o lună din sezonul rece, de 1,088 MWh – estimat de Termoenergetica pentru Mediafax, cantitatea echivalează cu consumul a 2.460 de astfel de apartamente, adică aproape 50 de blocuri cu câte 50 de apartamente.

Conducerea ANP a confirmat că prețul din factura la energie a crescut odată cu expirarea schemei de plafonare și compensare, din 31 iunie anul trecut

„După expirarea schemei de plafonare și compensare, prețul unui MWh a înregistrat o creştere de aproximativ 100 lei TVA inclus. Acesta poate varia în funcție de tarifele reglementate aferente serviciilor de transport și distribuție pentru zona de livrare, precum și celelalte componente de preţ ocazionate de furnizarea energiei electrice la locul de consum”, au declarat oficialii ANP.

Astfel, teoretic, doar costul suplimentar pentru echivalentul energiei consumată în 2024 este de peste 640.000 de lei, după expirarea schemei.

Tot ilustrativ, având în vedere că în 2024 a fost un preț plafonat, factura la curent a ANP fost de 3.356.451,175 de lei pentru cantitatea consumată

Acesta este suma calculată pe baza schemei de plafonare instituită prin OUG nr. 6/2025, conform căreia prețul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică era de maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferența de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la prețul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, în baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal pentru categoria de consumatori în care intră și ANP.

Este vorba de autoritățile și instituțiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiile și societățile de interes județean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înființate sau organizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, municipiului București și, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale.

Conducerea ANP a detaliat, la întrebările Mediafax, procedura de achiziție a energiei, la întrebarea Mediafax pornind de la cele mai recente date publicate în centralizatorul achizițiilor publice ale ANP cu situația executării contractelor de achiziții.

Întrebați dacă schimbarea furnizorului a fost determinată de reliberalizarea pieței, șefii ANP au transmis că la nivelul sistemului administrației penitenciare, achiziția energiei electrice se realizează prin atribuirea unui acord-cadru, pe o perioadă de 12 luni, în urma organizării unei proceduri de achiziție publică.

„Având în vedere expirarea ultimului acord-cadru la data de 1 august, precum și necesitatea asigurării continuităţii furnizării energiei electrice pentru Administrația Națională a Penitenciarelor şi unitățile penitenciare subordonate, a fost încheiat un nou acord-cadru având ca obiect furnizarea de energie electrică. La data prezentei, procedura de achiziție centralizată a energiei electrice pentru perioada 2026 – 2027, necesară sistemului administrației penitenciare, se realizează prin intermediul Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate”, a conchis conducerea ANP în răspunsul pentru Mediafax.

Potrivit datelor de pe site-ul ANP, pe 27 februarie 2025 a fost încheiat un contract subsecvent de prestări servici pentru furnizarea de energie electrică pentru perioada martie-1 august 2025, în rma unei licitații deschise, cu S.C. TINMAR ENERGY S.A.. Valoare prevăzută în contract era de 116.380,93 de lei (ceea ce înseamnă teoretic 23.276,18 lei în medie pe lună.

Pentru luna septembrie s-a semnat un nou contract subsecvent de prestări servicii tot prin licitație deschisă, cu furnizorul S.C. GETICA95 COM S.A., la o valoare lunară de 36.457,03 de lei.

Ulterior, contractul pentru lunile octombrie – decembrie inclusiv, tot cu GETICA95 COM S.A., a avut o valoare de 79.442,48 de lei, adică 26.480 / lună.

(sursa: Mediafax)