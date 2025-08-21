Modificările aduse pensiilor private fac sistemul predictibil, spune Bolojan

„Față de ceea ce s-a propus inițial, astăzi (joi - n.r.) am aprobat un proiect care crește pragul de tragere de la 25% la 30% imediat și scurtează perioada de eșalonare de la 10 ani de zile la 8 ani de zile. Asta înseamnă că aceste măsuri asigură în anii următori predictibilitate pentru plata acestei componente”, spune Bolojan.

Premierul a mai spus că statului nu îi folosește nici într-un fel modificările aduse legii, ci folosește în primul rând cetățenilor, pentru că au garanția „toți, nu doar 1, 2 sau nu doar cei care într-o situație de criză și ar putea trage toți banii, ceea ce ar duce la probleme de plată pentru ceilalți cetățeni”.

„Deci la o funcționare predictibilă acestui sistem de pensii și, de asemenea, prin propunerea de lege pe care o vom face peste două săptămâni, vom scădea comisioanele firmelor care administrează aceste fonduri de pensii, în așa fel încât mai mulți bani să rămână în contul cetățenului”, a mai spus Bolojan la Antena 1.

Pachetul va ajunge în Parlament, iar parlamentarii vor putea vota legile, în așa fel încât România să aibă o legislație stabilă.

„Trebuie să renunțăm la lucrurile care pot să creeze situații problematice și în condițiile în care ai putea să tragi, fără niciun fel de condiție, toți banii la început, într-o situație de criză, într-o situație de dezinformare, de zvonuri, ar putea ajunge în situația în care un număr foarte mare de cetățeni ar putea face retrageri masive, ceea ce ar duce la complicații pentru plata pensiilor private pentru ceilalți cetățeni care ar rămâne în sistem”, a mai spus premieurl.

Bolojan despre posibila demisie: Nu mi-am pus problema să demisionez

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu și-a pus problema demisiei, deși recunoaște dificultățile guvernării și nevoia de coerență în actul administrativ.

„În momentul în care ești pe o funcție și vezi că nu poți să faci ceea ce este necesar, mai bine plângi decât să ocupi un post acolo unde nu poți să faci ceea ce trebuie pentru țara ta”, a spus Bolojan, joi, la Antena 1.

Referindu-se la proiectele complexe, premierul a afirmat că guvernul „se duce totdeauna cu mandatul pe masă”. Despre posibilitatea demisiei, a subliniat: „Nu mi-am pus problema să demisionez, dar a sta pe un astfel de post, în condițiile în care nu poți să faci ceea ce trebuie, deși ai un program de guvernare, nu se justifică”.

Bolojan a precizat că succesul guvernării depinde de dialog și consens politic: „E nevoie de coerență în actul de guvernare, e nevoie de consecvență în aceste măsuri, chiar dacă sunt nepopulare, și asta nu se poate face decât prin dialog și prin acordul tuturor partidelor. Dacă reușim asta, este bine și lucrurile vor merge mai departe. Dacă nu, riscul să ne împotmolim este destul de mare”.

„Aici nu e vorba de o persoană sau alta, că este premierul României. Aici este vorba de stabilitate, de predictibilitate. Dacă vom înțelege aceste lucruri, indiferent cine va fi premier sau în coaliție, România va recupera mai repede și vom avea condiții mai bune. Dacă nu, vom continua așa un pas înainte, doi înapoi sau invers”, a încheiat premierul.

Bolojan: Este posibil ca în toamnă să avem alegeri în București. Ciprian Ciucu, variantă pentru PNL

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, de principiu, s-a convenit în coaliție ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie convocate la jumătatea lunii noiembrie, însă data exactă nu a fost definitivată.

„De principiu s-a convenit să se convoace alegerile la jumătatea lunii noiembrie, dar nu s-a definitivat acest lucru datorită faptului că nu au mai fost ședințele de coaliție și mie mi s-a părut de bun simț ca să existeze un acord atunci când stabilești data alegerilor”, a precizat Bolojan, joi seară, la Antena 1.

Referitor la strategia partidelor pentru alegerea primarului, premierul a subliniat că „strategia partidelor trebuie să țină cont de tipul de alegeri. La București avem alegeri din primul tur, deci candidatul care are cel mai mare număr de voturi, indiferent cât are, are șanse foarte mari să fie primar”.

El a explicat că partidele din coaliție trebuie să analizeze „la modul cel mai serios susținerea, poate în totalitate, deși nu e foarte ușor să fac acest lucru unui candidat, sau cel puțin două partide să găsească o formulă să susțină un candidat, dar stabilirea acestui candidat trebuie să se facă pe niște analize sociologice, în așa fel încât să nu mai recurgem la candidați care nu sunt testați, nu sunt verificați”.

În acest context, Bolojan a menționat că PNL a realizat un sondaj de opinie: „Noi am testat trei dintre colegii noștri care ar putea să candideze și am constatat că domnul primar al sectorului 6, Ciprian Ciucu, are o cotă de încredere bună în București. Este într-un top al încrederii între cei care au fost testați, având în vedere și experiența dânsului personal. Considerăm că este unul din candidații redutabili și, sigur, nominalizarea dânsului în calitate de candidat la funcția de primar s-ar putea face după stabilirea datei alegerilor. Altfel nu se justifică această chestiune, dar este una din soluțiile bune pentru București pe care le văd fezabile”.