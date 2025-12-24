x close
Alte peste 10 tone de petarde și artificii confiscate în Ajunul Crăciunului

de Redacția Jurnalul    |    24 Dec 2025   •   19:40
Polițiștii au confiscat alte peste 10 tone de artificii și petarde, în urma unor percheziții desfășurate în municipiul Arad, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad. În cauză, un bărbat de 54 de ani a fost reținut pentru 24 de ore.

Acțiunea a avut loc marți, când polițiștii specializați, alături de colegi de la Investigații Criminale, Economic, Criminalistic și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară, la sediile și punctele de lucru ale unei societăți comerciale, precum și la domiciliile a două persoane.

În urma verificărilor, anchetatorii au ridicat peste 122.700 de artificii și petarde, din categoriile P1, T1, F2, F3 și F4, cu o greutate totală de aproximativ 10,5 tone, deținute și comercializate fără drept. Valoarea estimată a bunurilor confiscate se ridică la circa 2,5 milioane de lei.

Totodată, polițiștii au mai descoperit 8.640 de țigarete netimbrate, susceptibile a proveni din contrabandă, precum și o autoutilitară folosită la săvârșirea infracțiunii, care a fost indisponibilizată.

Cercetările sunt continuate pentru deținerea și comercializarea fără drept de materiale pirotehnice, urmând ca, în funcție de rezultatul investigațiilor, urmărirea penală să fie extinsă și pentru alte fapte.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: petarde confiscare arad
