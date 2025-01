De ce să mai plafonăm prețul la consumatorul final de gaze, dacă acesta este mai mic decât prețul plafonat?

Aceasta în condițiile în care am avut preț plafonat la gazele din producția internă, am avut creșteri ale tarifelor de transport și distribuție cu 38 %, am avut marjă comercială plafonată pentru furnizor. Cu toate acestea există o componentă de cost care aparent nu se poate explica.

Costul gazelor naturale reprezintă doar 38% din prețul plătit de clienți, tarifele reprezintă 25% și TVA-ul 16%.

În situatia în care componentele de cost ar fi fost doar cele posibil de identificat: preț plafonat al gazelor din producția internă, componenta comercială fixă, tarife și TVA, prețul ar fi fost cu 23% mai mic decât cel efectiv achitat în anul 2024, respectiv cca 0,25 lei/KWh cu TVA inclus.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, se poate trece la o piața liberalizată a gazelor de la 1 aprilie 2025 cu păstrarea pentru o perioadă de timp limitat a prețului plafonat la producător și a componentei comerciale fixe pentru furnizor, concomitent cu asigurarea unei perioade de un an de zile în care să se facă trecerea treptată de la preț plafonat, printr-un preț de formulă, la preț liberalizat, dar concomitent cu derularea unor măsuri de trasparentizare si reluare a funcționării pieței: