PMB a finalizat evaluările managerilor din instituţiile culturale. Contractul unuia a încetat şi va fi organizat un nou concurs

Potrivit municipalităţii, 12 instituţii au făcut obiectul evaluărilor anuale - Teatrul de Revistă "Constantin Tănase", Teatrul de Comedie, Teatrul de Animaţie Ţăndărică, Teatrul Tineretului "Metropolis", Teatrul "Ion Creangă", Teatrul Masca, Teatrul Mic, Teatrul Odeon, Teatrul "C. I. Nottara", Şcoala de Artă Bucureşti, Casa de Cultură "Fr. Schiller", Biblioteca Metropolitană Bucureşti.



Alte patru au trecut prin evaluarea finală: Opera Comică pentru Copii, Teatrul Excelsior, Muzeul Municipiului Bucureşti şi Muzeul Naţional al Literaturii Române.



Dintre cei 12 manageri care au trecut prin evaluarea anuală, unul a obţinut o notă mai mică de 7, ceea ce înseamnă că va înceta imediat contractul de management, urmând să se organizeze concurs.



Totodată, dintre cei patru manageri care au trecut prin evaluarea finală, care se realizează la expirarea perioadei contractului de management, doi au obţinut sub nota 9, ceea ce înseamnă că vor putea depune un proiect de management în condiţii de concurs, alături de alţi aplicanţi.



Potrivit unui comunicat PMB, rezultatele celor 12 manageri care au trecut prin evaluarea anuală sunt următoarele:



- trei au obţinut note mai mari de 9;



- şapte au obţinut note cuprinse între 8 şi 9;



- unul a obţinut o notă mai mică de 8;



- unul a obţinut o notă mai mică de 7.



Doi dintre cei patru manageri care au trecut prin evaluarea finală au obţinut note mai mari de 9, iar doi mai mici de 9.



Conform cadrului legal, managerii care obţin o notă mai mare de 7 la evaluarea anuală îşi continuă contractul de management; cei care obţin o notă mai mică de 8 nu mai au dreptul să participe la evaluarea finală, iar în cazul celor care iau sub nota 7 contractul de management încetează imediat, autoritatea publică fiind obligată să demareze organizarea unui nou concurs de management.



În cazul evaluărilor finale, dacă managerii obţin peste nota 9 vor avea dreptul exclusiv de a depune un nou proiect de management, pe când cei care obţin sub nota 9 vor putea depune un proiect de management în condiţii de concurs, alături de alţi aplicanţi pentru poziţia de manager al instituţiei de cultură, explică municipalitatea.



Evaluările au avut loc în perioada 6 - 12 aprilie.



Primăria Capitalei precizează că specialiştii în domeniu care au făcut parte din comisia de evaluare sunt: Alexandru Boureanu - manager al Teatrului Naţional "Marin Sorescu" din Craiova, Dan Cristi Cogălniceanu - manager al Teatrului "Sica Alexandrescu" din Braşov, prof. univ. dr. Bogdana Darie-Creţu - Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L.Caragiale", Adrian Neacşu - doctor în artele spectacolului la Universitatea de Arte din Târgu Mureş, Şerban Puiu - conferenţiar universitar doctor la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale", Anca Sigartău - doctor în artele spectacolului, Virgil Niţulescu - director al Muzeului Ţăranului Român, Marius Chivu - scriitor, traducător şi cronicar literar, Marilena Stoica - director în cadrul Bibliotecii Central Universitare, Costel Caşcaval - actor de teatru şi film, Raluca Iacob - expert politici publice culturale şi preşedinte al Asociaţiei MetruCub.



Municipalitatea a fost reprezentată de Diana Punga - administrator public, Liliana Toderiuc Fedorca - directoarea Direcţiei Cultură, Învăţământ, Turism şi Andrei Rizea - Direcţia Economică.