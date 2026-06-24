Se deschid două noi parcări gigant în București: Peste 1.700 de mașini scapă de lipsa spațiului

„De la 1 iulie, dăm în folosință două mari parcări cu plată, care însumează 1.746 de locuri! Este vorba despre Park & Ride-ul de la Pantelimon și despre parcarea de la Arena Națională”, transmite Primăria Municipiului București.

Potrivit municipalității, parcările nu au fost utilizate timp de patru, respectiv 15 ani de la finalizarea construcției, fiind recent preluate în exploatare de Compania Municipală Parking.

Parcarea publică „Lia Manoliu”, amplasată în zona Arenei Naționale, dispune de 1.248 de locuri, dintre care 31 sunt rezervate persoanelor cu dizabilități și alte 31 pentru categoria „mamă și copil”. Accesul se va face dinspre Bulevardul Basarabia.

Park & Ride Pantelimon oferă 498 de locuri de parcare, inclusiv șase locuri pentru persoanele cu dizabilități și șase pentru categoria „mamă și copil”. Accesul se va face dinspre Șoseaua Pantelimon.

PMB a anunțat și lista de tarife pentru utilizarea parcărilor: 5 lei/oră, 30 lei/zi, 500 lei/lună pentru abonamentele de tip zonă unică, 50 lei/lună pentru abonamentele de tip riveran.

„Parcarea de la Arena Națională se poate plăti prin aplicația oficială Parking București, aplicația parteneră Am Parcat, prin scanarea codurilor QR și parcometrele instalate la locație. Pentru parcarea de la Pantelimon, deocamdată aveți la dispoziție doar plata prin abonamente de zonă unică și de riveran, dar și plată în numerar, la parcometrele din interior”, mai anunță PMB.

(sursa: Mediafax)