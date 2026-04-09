Studenții arhitecți reproiectează centrul Bucureștiului. Ce străzi se pietonalizează?

„Vrem să pietonalizăm și să regenerăm Străzile Edgar Quinet și Biserica Enei. Iar pentru asta implicăm studenții. Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” a lansat un apel de idei pentru regenerarea urbană a zonei, pentru reconfigurarea spațiului public dintre instituție și Universitatea din București”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de PMB.

Potrivit Primăriei, primele cinci cele mai bune proiecte vor fi premiate cu câte 2.500 de lei, iar ideile selectate vor sta la baza proiectului final de amenajare.

„Ei câștigă experiență și chiar bani. Noi valorificăm ideile faine și le vom transpune într-un proiect final de amenajare a zonei”, transmite PMB.

Primăria a anunțat și evoluția lucrărilor de reabilitare de la Palatul Universității: „Sunt aproape gata lucrările de consolidare și reabilitare ale Palatului Universității, tronsonul aferent Facultății de Istorie.Recepția va fi făcută în această vară.Urmează să intre în șantier celelalte corpuri de clădire - Facultățile de Litere, Geografie și Matematică”.

„Ieri, primarul Ciprian Ciucu s-a întâlnit cu rectorul Universității din București, prof. univ. dr. Marian Preda. Au inspectat lucrările și au agreat ca la următoarea etapă de reabilitare să ne coordonăm cu proiectul nostru de pietonalizare a străzilor Edgar Quinet și Biserica Enei”, se mai arată în mesajul publicat pe Facebook.

O nouă întâlnire tehnică este programată imediat după Paște, când vor fi stabilite detaliile privind pașii următori și calendarul lucrărilor.

(sursa: Mediafax)

