PNL și USR bat palma după ruptura cu PSD: Bolojan și Fritz anunță front comun

Într-o postare comună pe Facebook joi seara, liderii PNL și USR, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, afirmă că răspunsul la „acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament” este „cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile”.

„Astăzi, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, își asumă un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”, au transmis Ilie Bolojan și Dominic Fritz.

Cei doi susțin că au convenit, „în urma unei discuții deschise”, să își coordoneze „pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni”.

Totodată, liderii PNL și USR critică ideea menținerii unei „false stabilități” politice.

„Nu mai putem accepta argumentul unei false stabilități care să acopere blocarea reformelor și risipirea banului public”, se arată în mesajul publicat pe Facebook.

Potrivit celor doi lideri politici, colaborarea dintre PNL și USR reprezintă „garanția că modernizarea instituțiilor, onestitatea în funcția publică și realizarea investițiilor strategice vor rămâne pe agenda țării”.

„Nu facem acest lucru pentru partidele noastre. O facem pentru România”, se arată în finalul mesajului.

(sursa: Mediafax)