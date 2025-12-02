Când va fi depusă cererea de plată nr.4 din PNRR. România încearcă să obțină 2,62 miliarde de euro

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat marți că procedura privind cererea nr.4 avansează. „Am primit feedback de la Comisia Europeană... noi nu trimitem lucrurile de dragul de a le trimite”, a dezvăluit ministrul în cadrul unei conferințe de presă.

Întârzierea a fost provocată de respingerea CCR a legii propuse de Guverm

„Avem o întârziere (...) inițial voiam să depunem documentele până la începutul lunii noiembrie”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Noul termen este 15 decembrie, a mai spus Pîslaru, care a explicat că reorganizarea Romsilva este ultima problemă importantă care trebuie rezolvată. „În rest sunt doar aspecte operaționale... vom termina în timp util pregătirile pentru depunerea cererii”, a precizat ministrul român.

Dacă solicitarea va fi aprobată, România ar putea primi tranșa de bani în prima parte a anului viitor.

(sursa: Mediafax)