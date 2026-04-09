Statul român preia controlul total asupra Portului Giurgiulești

Suma va fi utilizată pentru finanțarea achiziției unei participații de 100% în ICS Danube Logistics SRL. Prin această operațiune, statul român urmărește să preia, prin intermediul CNAPM Constanța, pachetul de acțiuni deținut de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Portul Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova.

Autoritățile precizează că toate operațiunile guvernamentale și corporative necesare pentru această tranzacție au fost deja aprobate.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a subliniat importanța strategică a deciziei, afirmând că Portul Constanța va prelua Portul Internațional Liber Giurgiulești după finalizarea procesului inițiat de BERD pentru identificarea unui investitor strategic.

„Este o decizie cu relevanță majoră pentru România și pentru întreaga regiune a Mării Negre. Giurgiulești este singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova și un nod esențial la intersecția Dunării cu spațiul Mării Negre”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, integrarea Portului Giurgiulești într-o viziune comună cu Portul Constanța va consolida coridorul logistic Dunăre–Marea Neagră și va contribui la dezvoltarea unei platforme regionale mai puternice pentru comerț, tranzit și investiții.

Preluarea activului portuar din Republica Moldova este văzută de autorități ca un pas strategic pentru întărirea poziției României în regiune și pentru extinderea influenței logistice a Portului Constanța în zona Mării Negre.

Preluarea operatorului portuar oferă noi oportunități comerciale pentru operatorii din România și Republica Moldova, inclusiv sprijin pentru viitoarea reconstrucție a Ucrainei. În același timp, tranzacția consolidează parteneriatul strategic dintre cele două state și stimulează schimburile economice bilaterale.

Portul Internațional Giurgiulești gestionează peste 70% din importurile și exporturile pe cale navigabilă ale Republicii Moldova, fiind un nod logistic esențial. Amplasat la gurile Dunării, aproape de granițele cu România și Ucraina, portul dispune de terminal petrolier, terminale de cereale, facilități pentru mărfuri generale și un parc de afaceri.

(sursa: Mediafax)