Jurnalul.ro Ştiri Observator Pregătirile de Paște fac victime: deget prins în blender și arsuri severe în bucătărie, la Iași

de Redacția Jurnalul    |    11 Apr 2026   •   09:26
Două femei din Iași au ajuns la spital în urma unor accidente casnice grave: una și-a prins degetul în blender, cu lama rămasă blocată în rană, iar cealaltă a suferit arsuri de gradul 2-3 și un traumatism cranian după ce s-a dezechilibrat și a căzut peste aragaz.

Primul caz a fost al unei femei de aproximativ 35 de ani. Aceasta și-a introdus un deget de la mâna stângă în blender în timpul funcționării aparatului, conform UPU-SMURD Iași.

Lama s-a blocat în rană, impunând intervenție chirurgicală pentru scoaterea corpului străin. Femeia a fost preluată de echipajele UPU-SMURD Iași și transportată la sala de chirurgie plastică.

Al doilea caz a implicat o femeie de aproximativ 50 de ani. Aceasta s-a dezechilibrat și a căzut peste aragaz, suferind arsuri prin flacără și lichid fierbinte. Arsurile au fost încadrate la gradele 2-3, afectând aproximativ 5% din suprafața corporală.

În urma căderii, femeia a suferit și un mic hematom epidural frontal. A fost internată pe clinica de chirurgie plastică pentru monitorizare și tratament.

 

 

 

(sursa: Mediafax)

