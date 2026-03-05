Bolojan, după ședința de guvern: Prețul gazului nu crește până în aprilie 2026

Premierul Ilie Bolojan a invocat trei motive pentru această decizie.

Primul: anul viitor România își va dubla capacitatea de producție internă de gaz, devenind practic independentă energetic. „Cel mai bun moment pentru liberalizare este când oferta va fi suficientă", a explicat Bolojan.

Al doilea motiv ține de inflație. Orice creștere de prețuri în energie generează pusee inflaționiste. Guvernul vrea să coboare rata inflației concomitent cu reducerea deficitului bugetar.

Al treilea motiv este războiul din Golf. Conflictul perturbă aprovizionarea globală cu țiței și gaz, generând creșteri de prețuri pe piețele internaționale. Acolo unde România poate interveni, cum este piața gazului, guvernul a ales să acționeze.

De asemenea, Bolojan a anunțat că până la sfârșitul lunii martie va fi prezentat un plan pentru scăderea prețurilor la electricitate. Măsurile vizează deblocarea capacităților de rețea, creșterea capacităților de stocare și urgentarea investițiilor în producție. De asemenea, guvernul urmărește îmbunătățirea administrării companiilor de stat din energie: Nuclearelectrica, Hidroelectrica, Transelectrica și Complexul Energetic Oltenia.

Ședința de guvern a mai aprobat un proiect de reformă a Romsilva și un memorandum pentru finalizarea unei cereri de plată de peste 2 miliarde de euro din fonduri europene. Termenul pentru finalizarea PNRR este sfârșitul lunii august.

(sursa: Mediafax)

Andreea Tobias, andreeat@mediafax.ro

Keywords:GAZ, BOLOJAN