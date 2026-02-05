Primăria Capitalei: Amenzile pentru călătorii fără bilet se aplică și în cazul noilor buletine electronice

Anunțul a fost făcut de Primăria Municipiului București, după ce în spațiul public au apărut informații despre probleme tehnice în aplicarea amenzilor pentru călătorii care folosesc noile cărți de identitate electronice.

„Nu urcați în mijloacele de transport în comun fără să plătiți călătoria! Se dau amenzi și pentru cei care au cărți de identitate electronice”, a tranmis miercuri instituția, într-o postare pe rețelele sociale.

Potrivit Primăriei, controlorii STB desfășoară verificări în teren alături de Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București, iar datele necesare aplicării sancțiunilor pot fi verificate rapid în sistem. „Controlorii STB merg pe teren alături de colegii de la Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București și verifică rapid în sistem CNP-ul. Adresa de domiciliu apare, iar procesul verbal este încheiat numaidecât”, a precizat instituția.

Reprezentanții municipalității au menționat că echipele mixte au desfășurat controale și în cursul zilei de miercuri, în autobuze, troleibuze și tramvaie. Potrivit acestora, controlorii colaborează frecvent cu polițiștii locali, al căror sprijin este solicitat în special în situațiile în care călătorii depistați fără bilet devin recalcitranți sau refuză să se legitimeze.

„Suprataxa, pentru neplata călătoriei, este de 80 de lei, pe loc. Cât abonamentul pe o lună. Cine refuză suprataxa, primește o amendă cuprinsă între 300 și 500 de lei. Aceasta se poate plăti ulterior și presupune întocmirea unui proces verbal”, a transmis municipalitatea.

În prezent, prețul unei călătorii cu transportul public în București, operat de STB, este de 3 lei.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)