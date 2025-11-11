Primăria Capitalei va împrumuta 100 de milioane de lei, prin Trezorerie, pentru facturi restante la termoficare

În acest sens, o şedinţă de îndată a Consiliului General urmează să fie convocată miercuri sau joi, în vederea aprobării împrumutului. Bujduveanu a menţionat că şedinţa CGMB se va întruni după ce Ministerul Finanţelor va publica normele necesare.



"Vorbim de un împrumut de 100 de milioane de lei pe care îl luăm din Trezorerie, în cel mai scurt timp, pentru a putea face plata direct către Termoenergetica, care la rândul ei plăteşte către Romgaz, Elcen şi alţi furnizori. După adoptarea acestui proiect, va fi rectificarea în aceeaşi şedinţă", a spus Bujduveanu în cadrul şedinţei CGMB.



Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat pe 1 noiembrie că primăriile şi consiliile locale pot cere împrumuturi de la stat, prin Trezorerie, până la 31 decembrie, iar oraşele vor putea asigura încălzirea populaţiei în sezonul rece 2025-2026 după ce un plafon suplimentar de 250 de milioane de lei a fost dedicat termoficării, pentru plata facturilor restante şi acoperirea pierderilor din furnizarea agentului termic.



"Am propus şi adoptat în Guvern prelungirea până la 31 decembrie 2025 a perioadei în care primăriile şi consiliile judeţene pot cere împrumuturi de la stat, prin Trezoreria Statului. Aceste împrumuturi sunt bani pe care statul îi pune temporar la dispoziţia autorităţilor locale pentru a le sprijini să finalizeze proiecte europene din PNRR, să continue investiţiile locale şi, în acelaşi timp, să asigure finanţarea serviciilor de termoficare. Am introdus un plafon suplimentar de 250 milioane lei dedicat termoficării - pentru plata facturilor restante şi acoperirea pierderilor din furnizarea agentului termic. Astfel, oraşele vor putea asigura încălzirea populaţiei în sezonul rece 2025-2026", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.



Potrivit acestuia, împrumuturile sunt acordate în condiţii avantajoase, cu dobândă redusă, perioadă flexibilă de rambursare (1-10 ani) şi 12 luni de graţie.

