Primăria Capitalei: Proiecte culturale estivale pentru sprijinirea artiștilor independenți

Primăria Capitalei a anunțat marți o serie de proiecte culturale care vor avea loc în perioada verii pentru sprijinirea artiștilor independenți.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Capitalei, proiectele își propun și să accesibilizeze actul cultural, prin relocarea evenimentelor din zona centrală a orașului către periferie.

În cadrul programului „Vara artiștilor independenți”, Teatrul Masca derulează, în perioada 1 august - 12 septembrie, la sediul din bulevardul Uverturii nr. 14, sector 6, proiectul „Departe de centru, aproape de oameni”. Vor fi programate spectacolele independente: Ducele (6 august, ora 19.30), Wanted (10 septembrie, ora 19.30), puse în scenă de Breasla Actorilor, Referințele la Dali mă excită (13 august, ora 19.30), Spectacol de improvizație al Trupei ImproFIX (21 august, ora 19.30), ale Teatrului Arte Dell Anima, Ursul (14 august, ora 19.30) al Teatrului Coquette, Lasă-mă să am grijă de tine ... (12 septembrie, ora 19.30) al Teatrului InDArt, Lucrător esențial (27 august, ora 19.30) al Stagiunii de Teatru Politic.

Și Circul Metropolitan București derulează, până în data de 29 august, proiectul „Hai la chapiteau în Parcul Izvor”. Astfel, în fiecare weekend, Circul Metropolitan București îi așteaptă pe copii, de la ora 11.00, în parcul Izvor, la cel mai nou spectacol de comedie adresat copiilor de toate vârstele „Aventuri cu încurcături”.

De asemenea, alături de trupele de artiști independenți, instituțiile publice de cultură din București organizează o serie de spectacole după cum urmează:

-Teatrul de Animație „Țăndărică” cu spectacolul Regele moare – 22 august, ora 19.30;

-Teatrul Dramaturgilor Români cu Șase comedii ușoare pentru oameni triști – 24 august, ora 19.30 și Nu sunt eu – 25 august, ora 19.30;

-Teatrul Excelsior cu O noapte furtunoasă – 3 septembrie, ora 19.30;

-Teatrul „C.I. Nottara” cu Aici nu-i loc de joacă – 4 și 11 septembrie, ora 19.30.

Potrivit Primăriei Capitalei, acestor instituții li se alătură și Centrul Național al Dansului cu spectacolele Pretend we make you happy (again) – 8 august, ora 19.30 și Less might be more but sometimes less is just enough – 5 septembrie, ora 19.30.

„Pe lângă spectacolele organizate, Circul Metropolitan București invită pe scena din Parcul Izvor artiștii independenți, cărora le pune la dispoziție întreaga infrastructură tehnică pentru organizarea spectacolelor”, a mai transmis primăria.

Mediafax