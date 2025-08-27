Primarul Mangaliei, Cristian Radu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Acuzații de mită de peste 645.000 de euro

Magistrații au decis arestarea preventivă a primarului Mangaliei, Cristian Radu, pentru o perioadă de 30 de zile. Edilul va fi dus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

Ședința amânată și decizia definitivă

Primarul a fost prezent și marți, 26 august, la instanță, însă a solicitat amânarea procesului, invocând lipsa avocatei sale. Judecata a fost reluată miercuri, când Curtea de Apel a dat câștig de cauză DNA.

Acuzațiile DNA

Procurorii DNA îl acuză pe Cristian Radu de cinci infracțiuni de luare de mită și o infracțiune de spălare a banilor.

În perioada 2020–2025, edilul ar fi pretins și primit, direct sau prin intermediari, peste 645.000 de euro pentru:

eliberarea unor documente urbanistice,

inițierea unor hotărâri în Consiliul Local,

favorizarea unor persoane în legătură cu activitatea Primăriei Mangalia.

Potrivit anchetatorilor, o parte din bani ar fi fost disimulați prin achiziția Hotelului Topaz.

Urmează ancheta

Cristian Radu va rămâne în arest preventiv 30 de zile, însă măsura poate fi prelungită pe durata anchetei, dacă instanța va considera necesar.

Decizia vine după ce Tribunalul Constanța dispusese plasarea sub control judiciar, soluție contestată de DNA.