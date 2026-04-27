Procesul prin care fostul procuror Emilian Eva încearcă să scape de condamnare, amânat de Tribunalul București

La termenul din 22 aprilie 2026, instanța a decis amânarea cauzei pentru efectuarea unor verificări în baza de date a Administrației Naționale a Penitenciarelor. Noul termen a fost stabilit pentru 20 mai 2026.

Emilian Eva, cunoscut public după instrumentarea controversatului Dosar ICA, a fost condamnat definitiv în mai 2023 de Înalta Curte la 2 ani și 11 luni de închisoare cu suspendare. Instanța a mai dispus o amendă penală de 12.000 de lei, un termen de supraveghere de 4 ani, 120 de zile de muncă în folosul comunității, interzicerea unor drepturi și confiscarea a 13 tablouri, 18.400 de euro și 2.700 de lei.

Judecătorii au stabilit că fostul procuror a luat mită în schimbul clasării unui dosar de corupție, a făcut operațiuni de comerț incompatibile cu funcția de magistrat și a comis fals în declarația de avere. După condamnare, Eva a fost exclus din magistratură în iulie 2023.

În 6 noiembrie 2025, Eva a depus la Tribunalul București o contestație la executare, invocând o hotărâre prealabilă a Înaltei Curți din septembrie 2025. El a susținut că una dintre faptele pentru care a fost condamnat (operațiuni financiare sau acte de comerț incompatibile cu funcția) nu ar mai întruni elementele constitutive ale infracțiunii.

Eva a cerut înlăturarea pedepsei pentru acea faptă, recalcularea pedepsei, modificarea termenului de supraveghere, revocarea confiscării speciale, restituirea unor bunuri și actualizarea cazierului. A invocat și o excepție de neconstituționalitate.

În 15 ianuarie 2026, Tribunalul București i-a respins contestația ca neîntemeiată și l-a obligat la plata a 600 de lei cheltuieli judiciare, considerând că fostul procuror încearcă să redeschidă fondul condamnării definitive printr-o contestație la executare.

În 25 martie 2026, Curtea de Apel București a desființat sentința Tribunalului pentru un viciu procedural: la judecarea cauzei participase un procuror DNA, deși trebuia să participe un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București. CAB a trimis dosarul înapoi la Tribunal pentru rejudecare, fără să analizeze fondul.

