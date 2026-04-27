x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Procesul prin care fostul procuror Emilian Eva încearcă să scape de condamnare, amânat de Tribunalul București

de Redacția Jurnalul    |    27 Apr 2026   •   11:47
Sursa foto: Judecătorii au stabilit că fostul procuror a luat mită în schimbul clasării unui dosar de corupție

Tribunalul București a amânat procesul în care fostul procuror Emilian Eva contestă efectele condamnării definitive primite în 2023 pentru luare de mită, operațiuni financiare incompatibile cu funcția și fals în declarații.

La termenul din 22 aprilie 2026, instanța a decis amânarea cauzei pentru efectuarea unor verificări în baza de date a Administrației Naționale a Penitenciarelor. Noul termen a fost stabilit pentru 20 mai 2026.

Emilian Eva, cunoscut public după instrumentarea controversatului Dosar ICA, a fost condamnat definitiv în mai 2023 de Înalta Curte la 2 ani și 11 luni de închisoare cu suspendare. Instanța a mai dispus o amendă penală de 12.000 de lei, un termen de supraveghere de 4 ani, 120 de zile de muncă în folosul comunității, interzicerea unor drepturi și confiscarea a 13 tablouri, 18.400 de euro și 2.700 de lei.

Judecătorii au stabilit că fostul procuror a luat mită în schimbul clasării unui dosar de corupție, a făcut operațiuni de comerț incompatibile cu funcția de magistrat și a comis fals în declarația de avere. După condamnare, Eva a fost exclus din magistratură în iulie 2023.

În 6 noiembrie 2025, Eva a depus la Tribunalul București o contestație la executare, invocând o hotărâre prealabilă a Înaltei Curți din septembrie 2025. El a susținut că una dintre faptele pentru care a fost condamnat (operațiuni financiare sau acte de comerț incompatibile cu funcția) nu ar mai întruni elementele constitutive ale infracțiunii.

Eva a cerut înlăturarea pedepsei pentru acea faptă, recalcularea pedepsei, modificarea termenului de supraveghere, revocarea confiscării speciale, restituirea unor bunuri și actualizarea cazierului. A invocat și o excepție de neconstituționalitate.

În 15 ianuarie 2026, Tribunalul București i-a respins contestația ca neîntemeiată și l-a obligat la plata a 600 de lei cheltuieli judiciare, considerând că fostul procuror încearcă să redeschidă fondul condamnării definitive printr-o contestație la executare.

În 25 martie 2026, Curtea de Apel București a desființat sentința Tribunalului pentru un viciu procedural: la judecarea cauzei participase un procuror DNA, deși trebuia să participe un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București. CAB a trimis dosarul înapoi la Tribunal pentru rejudecare, fără să analizeze fondul.

După revenirea cauzei la Tribunalul București, dosarul a fost amânat pentru verificări ANP. Următorul termen este 20 mai 2026.

 

×
Subiecte în articol: Emilian Eva
Parteneri