Producţia de carne a României, în creştere în iunie la toate speciile de animale şi la păsări faţă de luna precedentă

Raportat la iunie 2024, producţia de carne a urcat la porcine, ovine şi caprine şi la păsări, însă a scăzut la bovine.



Astfel, în iunie 2025, au fost sacrificaţi 301.000 de porci, în creştere cu 5,99% comparativ cu mai 2025, când au fost sacrificate 284.000 de animale. Faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024, numărul de sacrificări a fost mai mare cu 1,35% (de la 297.000 de capete). Producţia de carne de porc a totalizat 26.701 tone în iunie 2025, în creştere cu 2,1% faţă de mai 2025 şi cu 1,18% faţă de luna similară din 2024.



La carnea de pasăre, producţia a crescut în iunie 2025 atât raportat la luna anterioară, cu 19,56%, dar şi comparativ cu luna similară din 2024, cu 13,72%.



Datele statistice arată că în iunie 2025 au fost sacrificate 31,052 milioane de păsări, în creştere cu 23,91% faţă de luna anterioară (25,060 milioane capete) şi cu 13,91% comparativ cu iunie 2024 (27,261 milioane capete).



În ceea ce priveşte producţia de carne de bovine, aceasta a totalizat în luna iunie a acestui an 6.657 de tone, în creştere cu 1,23% faţă de mai, când a fost înregistrată o producţie de 6.576 tone carcasă. Faţă de iunie 2024, când s-au consemnat 6.867 tone carcasă, a fost o scădere cu 3,06%.



În perioada analizată, numărul bovinelor sacrificate a ajuns la 40.000 de capete, în creştere cu 2,56% faţă de 39.000 de capete înregistrate în mai 2025. Raportat la iunie 2024, numărul sacrificărilor a scăzut cu 2,44%.



La ovine şi caprine, greutatea în carcasă a înregistrat o creştere în iunie 2025 faţă de luna anterioară, cât şi raportat la iunie 2024. Astfel, producţia de carne de ovine şi caprine a fost de 4.126 tone în iunie, cu 12,95% mai mare faţă de cea din mai, când s-au înregistrat 3.653 tone. Raportat la iunie 2024, producţia a urcat cu 1,6%.



Potrivit INS, în iunie 2025, au fost sacrificate 305.000 de oi şi capre, mai puţine decât în mai, când s-au înregistrat 315.000 de animale sacrificate. În iunie 2024, numărul ovinelor şi caprinelor sacrificate a totalizat 311.000 de capete.



"Datele se referă la sacrificările exclusiv pentru consum", precizează INS.

