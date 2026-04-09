Programul de Paște în marile magazine

Majoritatea magazinelor vor avea program redus în Sâmbăta Mare și vor fi închise în prima zi de Paște. Unele diferențe apar însă în funcție de retailer și de oraș.

Kaufland

Kaufland România a anunțat un program extins în zilele de dinaintea Paștelui, dar și modificări importante în weekendul sărbătorii.

Între 6 și 10 aprilie, magazinele se deschid de la ora 07:00, iar ora de închidere diferă, între 21:30 și 23:00. Sâmbătă, 11 aprilie, majoritatea unităților vor funcționa până la ora 18:00, însă în unele orașe programul este mai lung.

Duminică, 12 aprilie, toate magazinele vor fi închise. Luni, 13 aprilie, acestea se redeschid cu program scurt, între 09:00 și 18:00, cu unele excepții la nivel local unde programul rămâne extins.

Carrefour

Și Carrefour România modifică programul în perioada sărbătorilor, în special pentru hipermarketuri.

În intervalul 6-8 aprilie, programul este 07:00-22:00, iar pe 9 și 10 aprilie se prelungește până la 23:00. În Sâmbăta Mare, pe 11 aprilie, magazinele vor fi deschise până la 19:00.

Pe 12 aprilie, toate unitățile sunt închise.

Pe 13 aprilie, programul revine în format redus, în general între 09:00 și 18:00, în funcție de tipul magazinului.

Penny

Penny România păstrează un program constant în zilele dinaintea Paștelui.

Magazinele sunt deschise între 6 și 10 aprilie în intervalul 07:00-22:00. Pe 11 aprilie se închid mai devreme, la ora 18:00, iar pe 12 aprilie nu vor funcționa deloc.

În a doua zi de Paște, pe 13 aprilie, programul este 10:00-18:00, după care se revine la normal.

Lidl

Lidl România are un program clar stabilit pentru perioada sărbătorilor.

Între 6 și 10 aprilie, magazinele sunt deschise între 07:00 și 22:00. În Sâmbăta Mare, programul este redus până la ora 18:00.

Atât în prima, cât și în a doua zi de Paște, pe 12 și 13 aprilie, magazinele vor fi închise. Activitatea revine la normal începând cu 14 aprilie.

Auchan

Auchan România menține programul obișnuit în majoritatea zilelor, cu excepții în weekendul de Paște.

Pe 11 aprilie, magazinele vor funcționa până la ora 18:00. În prima zi de Paște vor fi închise, iar pe 13 aprilie se redeschid de la ora 10:00.

În restul zilelor, programul rămâne cel obișnuit, în general între 07:00 și 22:00, în funcție de locație.

Mega Image și Shop&Go

Mega Image și magazinele Shop&Go adaptează programul pentru sărbători.

Pe 11 aprilie, ora de închidere va fi 19:00, iar pe 12 aprilie toate magazinele vor fi închise. În a doua zi de Paște, pe 13 aprilie, programul este 09:00-19:00.

Din 14 aprilie, se revine la programul normal.

Retaileri online: Freshful și Sezamo

În zona comenzilor online, programul este diferit față de magazinele fizice.

Freshful by eMAG va face ultima livrare înainte de Paște pe 11 aprilie, până la ora 18:00. Activitatea va fi reluată pe 13 aprilie, de la ora 12:00.

Sezamo livrează pe 11 aprilie între 06:00 și 20:00. În prima zi de Paște nu va funcționa, iar pe 13 aprilie reia livrările între 10:00 și 22:00.

De la 14 aprilie, ambele servicii revin la program normal.

(sursa: Mediafax)