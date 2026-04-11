Un puiuț de urs s-a rătăcit și a ajuns în curtea unui localnic din Cavnic

Potrivit acesteia, puiul de urs era vizibil dezorientat. "Jandarmii au asigurat perimetrul de siguranţă şi împreună cu unul dintre cetăţenii prezenţi l-au direcţionat către zona de pădure de unde venise", a spus Anca Gherasim.





Ea a precizat că jandarmii vor continua să monitorizeze zona pentru a se asigura că cetăţenii se află în afara oricărui pericol.



Jandarmii montani le recomandă cetăţenilor care întâlnesc o astfel de situaţie să apeleze numărul unic de urgenţă 112, să solicite prezenţa jandarmilor şi să aştepte sosirea acestora pentru a nu se pune în pericol.



Fost oraş minier, Cavnic este una dintre destinaţiile de vacanţă ale turiştilor români.

