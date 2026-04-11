Un puiuț de urs s-a rătăcit și a ajuns în curtea unui localnic din Cavnic

de Redacția Jurnalul    |    11 Apr 2026   •   20:56
Sursa foto: Jandarmii montani l-au dus în siguranță înapoi către pădure

Un echipaj al jandarmeriei montane a relocat un pui de urs care a fost observat de cetăţeni, sâmbătă seara, în curtea unui localnic din oraşul Cavnic, a informat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Maramureş, Anca Gherasim.

Potrivit acesteia, puiul de urs era vizibil dezorientat. "Jandarmii au asigurat perimetrul de siguranţă şi împreună cu unul dintre cetăţenii prezenţi l-au direcţionat către zona de pădure de unde venise", a spus Anca Gherasim.



Ea a precizat că jandarmii vor continua să monitorizeze zona pentru a se asigura că cetăţenii se află în afara oricărui pericol.

Jandarmii montani le recomandă cetăţenilor care întâlnesc o astfel de situaţie să apeleze numărul unic de urgenţă 112, să solicite prezenţa jandarmilor şi să aştepte sosirea acestora pentru a nu se pune în pericol.

Fost oraş minier, Cavnic este una dintre destinaţiile de vacanţă ale turiştilor români.

Sursa: AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: pui de urs
TOP articole pe Jurnalul.ro:
