RAR a primit o singură ofertă pentru SF al noului centru tehnic de la Merișani

Achiziția vizează fundamentarea tehnico-economică a investiției și pregătirea documentației pentru o eventuală aplicație de finanțare în cadrul Programului Transport 2021-2027, Prioritatea 3 - Creșterea siguranței rutiere.

Din asocierea ofertantă fac parte și Georgescu Simona-Felicia PFA, We Project Engineering, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, Specialist Consulting, Grape Consulting, ADURO și Eurocerad International, ca terți susținători și/sau subcontractanți. Oferta se află în etapa de evaluare, ce are termenul-limită stabilit la data de 28 aprilie 2026.

Contractul, estimat la 5,82 milioane de lei, fără TVA, are o durată de 12 luni și presupune realizarea studiului de fezabilitate, a analizelor de specialitate (inclusiv studii geotehnice, topografice, de trafic și de impact), precum și a documentațiilor suport necesare aprobării și promovării investiției. Centrul Tehnic Merișani urmează să fie amplasat în localitatea Merișani pe un teren de 711.480 mp aflat în proprietatea RAR, și este conceput ca o infrastructură complexă destinată testării, monitorizării și creșterii siguranței rutiere, inclusiv prin dezvoltarea unor facilități moderne pentru evaluarea vehiculelor și a sistemelor de asistență a conducătorului auto. Vor fi construite o clădire administrativă și de birouri, care va include spații pentru personalul RAR, zone de control și coordonare, anexe tehnice și ateliere, destinate verificărilor și activităților de testare a vehiculelor, un turn de control necesar supravegherii și coordonării testelor dinamice desfășurate pe piste, spații auxiliare (depozitare, anexe tehnice, zone pentru echipamente), precum și platforme și piste pentru testări.

Criteriul de atribuire stabilit de autoritatea contractantă este "cel mai bun raport calitate-preț", cu o pondere de 40% pentru componenta financiară și 60% pentru criterii calitative, ce includ experiența echipei de experți și metodologia propusă pentru derularea contractului. Evaluarea pune accent pe experiența anterioară în proiecte similare de infrastructură de transport rutier, pe capacitatea de elaborare a cererilor de finanțare și a analizelor cost-beneficiu, precum și pe integrarea aspectelor legate de siguranța rutieră și schimbările climatice.